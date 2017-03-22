Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий перевод денег в Украину из России с помощью иностранных платежных систем.

Согласно документу, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России на своем официальном сайте должен будет разместить сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.

Закон принят под названием "О внесении изменения в закон "О национальной платежной системе". Он вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая мера позволит устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.