Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 1

Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий перевод денег в Украину из России с помощью иностранных платежных систем.

Согласно документу, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России на своем официальном сайте должен будет разместить сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ.

Закон принят под названием "О внесении изменения в закон "О национальной платежной системе". Он вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такая мера позволит устранить негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик699 написал 22.03.2017 13:00
В Думе появились умные люди?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Принцип Дадина: в тюрьме может оказаться каждый (0)
На недвижимость Мити-пемьера воззрился грозным оком сам Рашкин (0)
Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам (1)
Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции (8)
Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле (3)
Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории (9)
США помогут Финляндии сдержать российскую агрессию (22)
Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет" (18)
Убийство Евдокимова прошло с нарушениями (18)
Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Экoнoмика решает всё!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая партия выступила против царя
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Дискуссии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За что убили Евдокимова?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss