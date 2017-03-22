На недвижимость Мити-пемьера воззрился грозным оком сам Рашкин

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин направил главе СК Александру Бастрыкину запрос в связи с расследованием Алексея Навального о роскошной недвижимости, к которой якобы имеет отношение премьер-министр Дмитрий Медведев. Копии обращения, текст которого парламентарий опубликовал в Twitter, он отправил главе МВД Владимиру Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Юрию Чайке.

Рашкин ссылается на движение "Городской контроль", которое обратилось к нему в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В тексте отмечается, что около 10% россиян "ознакомились с документами о возможной коррупционной деятельности" премьера Медведева. Несмотря на это, официальных объяснений со стороны власти не было, указывает коммунист.

В запросе Рашкин требует от силовиков незамедлительно провести проверку сведений, опубликованных Навальным, и сообщить о результатах.

Сам Навальный прокомментировал запрос Рашкина в Facebook: "Я бы хотел, чтобы все фракции ГД заняли такую позицию, конечно. Ну давайте начнем с коммунистов".

Сайт "Красная Москва" сообщает, что к Рашкину обратились активисты движения "Городской общественный контроль". 16 марта они посетили фракцию КПРФ в Государственной думе с проверкой и оценили условия труда депутатов. Однако главной целью визита стало обращение от имени граждан России с просьбой запросить информацию о возможной коррупционной деятельности премьера. Отмечается, что Рашкин обращение активистов принял и пообещал сделать депутатские запросы. Встреча общественников с депутатом была записана на видео.

Из обращения активистов к Рашкину следует, что его авторами являются известные борцы за права автомобилистов - активисты проекта "Движение" Евгений Прошин, Ян Кателевский, Андрей Орел, а также Юрий Сеньчев. В апреле прошлого года Кателевский, Прошин и Орел были задержаны после конфликта с полицейскими из-за видеосъемок возле Раменского ОВД. Суд признал активистов виновными в неповиновении сотрудникам органов внутренних дел и приговорил к разным срокам ареста. Так, Кателевский получил 12 суток, Орел - десять, а Прошин - трое.

Отметим, что сам Фонд борьбы с коррупцией, созданный Навальным, ранее уже обращался в правоохранительные органы в связи с расследованием в отношении премьер-министра. В частности, сообщалось, что руководство ФБК направило в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК ("Получение взятки") и ст. 291 ("Дача взятки"). По данным ФБК, в августе 2010 года Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, "который организован и управляется Дмитрием Медведевым", Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом.

От редакции: Уж если по этим сусекам начать скрести - и по депутатским, а там и до ЦК КПРФ дойдёт дело, то миллионеров не оберёшся, то есть греха... Так что если начать копать в этом направлении - ой, тут сил одного ФБК явно не хватит. Тем более, по нашей информации, Рашкин общался с Навальным прежде совсем по другой теме: о совместных акциях шла речь. В принципе ведь Навальный давно выполняет работу Юрслужбы ЦК КПРФ, которая могла бы не только гражданские конфликты брать "на карандаш", но и вопиющие классовые "перекосы". Однако же, отчего-то силы Юрслужбы все брошены на помощь "малым сим", а вот недвижимости и прибылей воротил из правящего класса (недавно и сам Чайка был героем навального расследования) сами исследователи из ЦК КПРФ ни разу не касались. Ну, а на готовенькое-то навальное - много желающих присуседиться. Вы бы, господа из ЦК, рассказазли и про собственных депутатов-миллионеров, нефтяных магнатов и водочных королей, что ходят всё под теми же красными знамёнами по праздникам!..

Д.Ч.