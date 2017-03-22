Принцип Дадина: в тюрьме может оказаться каждый

Вчера в Замоскворецком суде Москвы слушалось дело по нарушению правил проведения пикета. Причем дело рассматривалось не мировым, а федеральным судьей, с вызовом свидетелей, анализом доказательств и прочим...

Событие, то есть пикет возле Мосгортранса в защиту незаконно уволенного рабочего (кстати, он был восстановлен на работе по суду), заявленный на 4 персоны, прошел больше полугода назад, без конфликтов, без задержаний, без замечаний. Это вообще был согласованный пикет.

И тем не менее, заявители пикета - депутат муниципального собрания Тимирязевского района Сергей Довгаль и секретать ЦК ОКП Денис Зоммер оказались под судом по обвинению в нарушении порядка проведения согласованного мероприятия. Дело не было объединено, так что рассматривались они одно за другим, как совершенно самостоятельные.

При этом Замоскворецкий суд совершенно не принял во внимание решение Коснтитуционного суда РФ от 18 мая 2012 года — одно лишь формальное несоответствие заявленного и реального числа участников акции не является основанием для привлечения организаторов к административной ответственности.

"Только в том случае, если это несоответствие возникло по вине именно инициаторов проведения публичного мероприятия, и создало реальную угрозу здоровью безопасности людей и нарушению общественного порядка", — пояснил судья Конституционного суда России Юрий Рудкин, организаторов можно привлекать к отвественности.

Собственно говоря, весь судебный процесс в Замоскворецком суде и был посвящен натягиванию совы на глобус доказыванию этой самой угрозы общественному порядку.

Сначала выступила свидетель из местной управы, которая по должности обязана отслеживать соотвествие закону проведения массового мероприятия - это ее работа такая. Она четко и недвусмысленно заявила - никаких нарушений ей зафиксировано не было, все прошло чинно и благородно.

Следом как свидетель выступил капитан полиции, который руководил нарядом во время этой акции. Он также четко и недвусмысленно заявил, что никаких нарушений общественного порядка и правил проведения пикета зафиксировано не было.

Обычно московские суды в подобных делах ориентируются именно на показания администрации и полиции. Дело казалось бы не стоило и выеденного яйца - адвокат уже попросил закрыть заседание по случаю отсутствия самого события правонарушения...

Но у Мосгортранса, который "незримо" (в зале сидел юрист организации, но инкогнито) присутствовал на суде, оказалось два "своих" свидетеля - охранники из ЧОПа. Причем именно "свои" свидетели - иногородние, проживающие на территории Мосгортранса и несущие свою вахту сутками, то есть полностью зависимые от работодателя люди.

Ну и вот, видимо, заранее вучив свои "показания" эти очень простые парни из глубинки начали сбивчиво рассказывать, в чем же состояло, на их взгляд, "правонарушение".

Свидетели страшно путались в показаниях - число пикетирующих ими называлось совершенно отличное от письменных показаний, данных ими 2 месяца назад и имеющегося в деле. Как выяснилось, они не могут назвать ни точного времени проведения акции, ни опознать никого из присутствующих - то есть людей, против которых они и давали показания как "свидетели". Они не могли сказать, ни чему был посвящен митинг, ни какие лозунги были написаны на плакатах, ни что кричали участники пикета. Но почему-то оба упирали на то, что пикетчики скандировали "Долой Михайлова, Величко и мэра!"

Какого мэра, они просто не могли выговорить. Они приезжие.

При этом и администрации, и полиции и, что важно - суду - было известно, что никаких Михайловых и Величко на плакатах и близко не было.

Как заметил подсудимый Довгаль, заместитель руководителя Мосгортранса не столь значительная фигура, чтобы ради его увольнения кто-либо собирал пикет. Видимо, как отметил Довгаль, г-н Величко таким образом пытается увеличить свой общественный вес...

Ну и еще в деле были фотографии - вернее, ксерокпии плохого качества со штампиком "Копия верна". На просьбу адвоката Тетерева показать хотя бы оригиналы, было сообщено, что они утеряны...

Достоверно понять, кто и что на них изображено, было непросто. Не говоря о том, что эти ксерокопии легко могли быть отретушированы каким угодно способом.

Но так и не удалось адвокатам выяснить, каким образом они вообще оказались в деле.

Задавались вопросы представителю администрации.

- Нет, не фотографировала.

Потом капитану полиции.

- Нет, необходимости в оперативной съемке не было.

В конце концов, охранникам Мосгортранса.

- Нет, мы записи тоже не вели.

Каким образом "верные" ксерокопии неведомых оригиналов оказались в деле, так и осталось невыясненным. Но тем не менее, одна из них послужила одним из основных доказательств обвинения - там было изображено целых пять (!) людей с плакатами. На ксерокопии. Плохого ачества. Неведомого происхождения.

Оставалось теперь выяснить, как этот пятый участник пикета мог создать "реальную угрозу здоровью безопасности людей и нарушению общественного порядка".

Представитель администрации и полицейский такую угрозу признавать категорически отказывались.

Охранники, служебный пост каждого из которых, кстати, находится достаточно далеко от самого места пикета (охранник, стоявший на входе и заявленный как третий свидетель, почему-то не пришел, но суд это тоже не заинтересовало), дружно заявили, что пикетирующие:

- переходили на противоположную сторону улицы;

- мешали прохожим;

- мешали сотрудникам Мосгортранса;

- курили (курение на Рушской набережной оказалось не запрещено и обвинение как-то отпало).

На вопрос, обращались ли охранники по этому поводу к стоящим там же полицейским, ответили - не обращались. Капитан полиции никаких помех гражданам вообще не увидел - там место остаточно пустынное и малолюдное.

И тем не менее вот эти невнятные заявления охранников послужили опорой для второй части обвинения - "реальной угрозе здоровью безопасности людей и нарушению общественного порядка".

Удалившись на совещание сам с собой, судья появился через час с лишним и зачитал постановляющую часть: С.Ф.Довгаль признан виновным и должен уплатить 10 тысяч рублей штрафа.

Дальше началась вторая серия - тоже самое, но с обвиняемым Зоммером.

Свидетельница от администрации ушла, и судья очень удивился, когда все дружно сообщили ему, что он сам ее и отпустил.

Капитан полиции повторил свои показания.

Зато вот охранники повторить показания, которые давали два часа назад, воспроизвести в точности не могли - несмотря на то, что в перерыве юрист компании в коридоре давал им подробные наставления.

Адвокаты попросили суд отметить этот странный факт - зачем свидетели сидят в коридоре, чтобы не слышать, что говорят другие свидетели, если сидевший в зале и записывавший происходящее юрист потом имел возможность целый час с ними общаться?

На финал один из охранников все время говорил спрашивавшего его Зоммера - ну перед тобой же лежат мои письменные показания, давай я их прочту... Такой дремучести подивился даже судья.

В общем, дело Зоммера начало рассыпаться еще сильней, чем дело Довгаля, но дать штраф одному и не дать за тоже самое другому показалось судье, видимо, нелогичным. И он перенес заседание на следующий вторник.

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Конечно, вся история как бы пустяковая - ну выплатят Довгаль и Зоммер по 10 тысяч, правда, предварительно пройдет апелляция в Мосгорсуде и жалоба в квалификационную коллегию. Все-таки так вольно толковать мнение Конституционного суда рискованно даже федеральным судьям.

Но вопрос в другом - таким способом любой, кто не только был заявителем, но и просто участником и даже проходившим мимо гражданином может быть привлечен к административной ответственности. А на второй раз - и посажен по "прецеденту Дадина". И уже не выпустят - ведь доказано же, что была угроза здоровью граждан - курили же...

В сентябре в Москве выборы. Два ведущих функционера ОКП, непосредственно занимающиеся организацией массовых мероприятий, фактически выведены из игры, теперь любая мутная ксерокопия с самого разрешенного митинга - и угроза тюрьмы становится более чем реальной.

А сомнений в том, что посадить таким образом можно любого - у меня нет. И не думайте, что раз вы вообще не ходите на митинги, вам ничего не грозит. Хрен там! Мутная ксерокопия и показания "свидетелей", которые ничего не помнят, ничего не видели, но утверждают...

Анатолий Баранов, секретарь ЦК ОКП