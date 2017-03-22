Антикоррупционный марш пытались сослать в Марьино или Сокольники

Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение антикоррупционного шествия и митинга в центре столицы на Тверской улице 26 марта. Московские власти отказали Фонду борьбы с коррупцией в митинге, назвав решение окончательным. Сегодня из мэрии позвонили юристу ФБК Ивану Жданову и предложили провести акцию в Марьино или Сокольниках. "Чинуши, перепугались, увидев реальную поддержку идеи марша по всей стране и поняв, что нарушили все возможные законы, пошли на попятный", - написал Навальный.

Организаторы митинга отказались перенести акцию на окраину Москвы. "Наши требования разумны и скромны: перекрытие Тверской ради шествия и митинга на пару часов. Это часто делается для мероприятий разных политических сил", - заявил глава Фонда борьбы с коррупцией.

Тем временем в Хабаровске аналогичный митинг запретили. Организатор антикоррупционного митинга, намеченного в Хабаровске, как и в других городах России, на 26 марта, активист Алексей Ворсин попал под суд только за попытку провести акцию и был оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает dvnovosti.ru.

Организаторы митинга с требованием отставки премьер-министра Дмитрия Медведева подали заявку в городскую администрацию, а когда пришли забирать ответ на свое уведомление, их встретили сотрудники Центра "Э". Они составили протокол за незаконную организацию митинга. После этого было назначено судебное заседание.

"Мне показали запись в одной из социальных сетей о подготовке к митингу. Но в наших сообщениях мы информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано. Полиция произвольно трактует нормы нашего законодательства", - рассказал Ворсин.

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