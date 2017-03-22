Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой

Верховный суд России подтвердил приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), осуждённой на 4,5 года лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенному в РФ "Исламскому государству". Как передает Интерфакс, жалобу защиты осужденной ВС отклонил. Таким образом, приговор Ивановой (Карауловой) вступил в законную силу, в ближайшее время она будет этапирована к месту отбывания наказания.

Защита в суде утверждала, что приговор основан только на предположениях, а не на реальных нарушениях закона. Адвокаты напоминали, что Караулова прекратила переписку с предполагаемым вербовщиком террористов и ее намерение примкнуть к ИГ обвинение не доказало. Кроме того, по словам адвокатов, имела место "провокация со стороны сотрудников ФСБ", что не получило оценки суда. "Они фактически, получив согласие на общение с Варварой, общение с семьей, пребывая в доме семьи, зная, в каком состоянии находится подзащитная, дали ей в руки планшет и сказали - пиши", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Адвокаты также отметили, что военный суд при вынесении приговора не обосновал невозможность применения к ней статьи 73 и не обсудил возможность применения статьи 96, согласно которой лица, совершившие преступления в возрасте от 18 до 20 лет могут привлекаться к уголовной ответственности как несовершеннолетние. Защита напомнила о психологическом состоянии Карауловой, которая после возвращения из Турции, находилась на лечении в медучреждениях и принимала антидепрессанты.

В свою очередь, адвокат Карина Москаленко заявила, что в отношении ее подзащитной было допущено нарушение статьи 7 Европейской конвенции о правах человека, то есть криминализация некриминальных действий.

"Даже если считать эти действия доказанными, здесь нет и не может быт состава преступления", - подчеркнула Москаленко.

В свою очередь, гособвинение просило оставить приговор без изменения, посчитав, что действия Карауловой были квалифицированы верно. Назначенное наказание обвинение также посчитало справедливым, и никакой жестокости в нем не увидело.

Напомним, Варвара Караулова (Александра Иванова) была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенному в РФ "Исламскому государству".