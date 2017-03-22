Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Водка подорожает ко Дню дурака, а к перевыборам Путина подешевеет

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 0

кризис водка силовигархия
Водка подорожает ко Дню дурака, а к перевыборам Путина подешевеет

Вице-премьер России Александр Хлопонин поручил Министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 руб. за 0,5 литра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Хлопонина Наталью Платонову. «Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка», — сказала Платонова. Она отметила, что Минфин должен разработать соответствующий приказ до 1 апреля. 

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 руб. за бутылку 0,5 литра. Тем временем Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий попавшим под санкции физлицам отказаться от российского налогового резидентства. За поправку в Налоговый кодекс проголосовали 322 депутата, против — 85, один парламентарий воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали законопроект.

Согласно одобренной поправке физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не уплачивать налоги в РФ независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году. При этом, закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года.

Вот такое разное отношение: к олигархам и к гражданам победнее. 

Ну и кто в этом государстве разжигает классовую, социальную рознь - как не сама Госудма и Минфин? Мы тут не пьющих выгораживаем отнюдь - это вопрос именно классовый.

Почему-то водка дешевеет именно тогда, когда надо переизбирать Путина - в 2018-м, наверное, снова подешевеет... А кто хотел от налогов из РФ сбежать, вообще станет иностранным гражданином - главное чтоб народ не опомнился и Путина переизбрал. А "счастье" ощутимо на контрастах - вот подешевеет водка в 2018-м, так разом все и проголосуют. 

Новости по теме:

На недвижимость Мити-премьера воззрился грозным оком сам Рашкин

Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СБУ заявила о задержании девяти агентов российских спецслужб (3)
Водка подорожает ко Дню дурака, а к перевыборам Путина подешевеет (0)
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой (0)
Принцип Дадина: в тюрьме может оказаться каждый (2)
На недвижимость Мити-премьера воззрился грозным оком сам Рашкин (1)
Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам (3)
Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции (10)
Антикоррупционный марш пытались сослать в Марьино или Сокольники (1)
Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле (4)
Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Экoнoмика решает всё!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая партия выступила против царя
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Дискуссии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За что убили Евдокимова?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss