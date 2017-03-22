Водка подорожает ко Дню дурака, а к перевыборам Путина подешевеет

Вице-премьер России Александр Хлопонин поручил Министерству финансов поднять минимальную розничную цену на водку до 219 руб. за 0,5 литра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Хлопонина Наталью Платонову. «Это предложение согласовано с заинтересованными ведомствами и участниками рынка», — сказала Платонова. Она отметила, что Минфин должен разработать соответствующий приказ до 1 апреля.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 руб. за бутылку 0,5 литра. Тем временем Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий попавшим под санкции физлицам отказаться от российского налогового резидентства. За поправку в Налоговый кодекс проголосовали 322 депутата, против — 85, один парламентарий воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали законопроект.

Согласно одобренной поправке физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не уплачивать налоги в РФ независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году. При этом, закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года.

Вот такое разное отношение: к олигархам и к гражданам победнее.

Ну и кто в этом государстве разжигает классовую, социальную рознь - как не сама Госудма и Минфин? Мы тут не пьющих выгораживаем отнюдь - это вопрос именно классовый.

Почему-то водка дешевеет именно тогда, когда надо переизбирать Путина - в 2018-м, наверное, снова подешевеет... А кто хотел от налогов из РФ сбежать, вообще станет иностранным гражданином - главное чтоб народ не опомнился и Путина переизбрал. А "счастье" ощутимо на контрастах - вот подешевеет водка в 2018-м, так разом все и проголосуют.

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