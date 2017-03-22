СБУ заявила о задержании девяти агентов российских спецслужб

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали девять сотрудников российских спецслужб, Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Нами была проведена специальная операция по обезвреживанию резидентурной сети спецслужб РФ, которая действовала в восточных и южных регионах нашего государства. По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ", - заявил Ткачук.

По его словам, резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила задачу "проникновения на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор информации о дислокации украинских частей".

Ткачук также отметил, что заданиями задержанных шпионов было организация и проведения диверсий и терактов против украинцев в южных областях страны.