Деградирующие дорогие россияне всё чаще берут в заложники тех, кто их спасает

В Кирове задержан 39-летний мужчина, который взял в заложники фельдшеров скорой помощи, сообщается на сайте городского управления МВД.

Две женщины приехавшие на вызов к мужчине, которого покусала собака, в ночь на 22 марта, рассказали, что пациент внезапно начал угрожать им ножом. Он удерживал их в своей квартире в течение полутора часов - до тех пор, пока одному из медиков не удалось связаться с коллегами со станции скорой помощи, которые и вызвали полицию, уточняет сайт "Новый вариант".

По указанному адресу оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и обезвредил злоумышленника.

Отмечается, что напавший на медиков мужчина был пьян. Сейчас полицейские проводят проверку всех обстоятельств, ее материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сегодня сообщалось о нападении на фельдшера скорой помощи в Канске Красноярского края. Там пациентка, к которой приехала бригада, ударила женщину и вырвала у нее клок волос.

От редакции: Ну вот что тут скажешь? Был бы единичный случай - ещё можно было б сильно удивляться, морализировать. Бешенство он, может, подхватил от собаки? Однако учащающиеся подобные случаи - демонстрируют явную тенденцию. Рудимент социализма в виде бесплатной медицинской службы, которая призвана мгновенно приезжать на место, где здоровью гражданина угрожает опасность - безусловно тяготит дорогих россиян. Дорогие россияне, чем пьянее, тем ближе к правящему классу - делают со "скорой помощью" примерно то же самое, что буржуазия сделала с социалистической собственностью. Не понимают, зачем это вообще нужно - поэтому надо присвоить, взять в заложники. В общем, как-то иначе "употребить" данную бесплатную услугу, которую государство не может не оказывать гражданам (пока ещё).

Но вот такие случаи рассмотрев - в конце концов, даже Госдурочка, скорая на неадекватную реакцию, может сделать вызов "скорой помощи" за счёт клиента. Да и вообще кончать с этой полисной системой, за счёт которой только страховые компании пухнут от денег, а народ что-то вымирает по-прежнему на просторах всей сырьевой империи. Ибо панацея капитализма "лечит" именно так: за деньги, мол, не станут дурачиться "клиенты", будут вызывать только по делу и уж за собственный-то трудовой рублик станут гладкими и пушистыми, ибо наказывать надо только рублём во времена монетизации всего... Ниже - подборка аналогично печальных и, в общем-то, диагностичных случаев. Вот так, не по своей вине, а именно что вместе с обществом, и деградируют не только общественные службы, но и целые иституты государства, призванные оказывать гражданам первую помощь максимально быстро. Но достойны ли этого граждане? То палят по "скорой" из двустволки, то фельдшерицу изнасиловать норовят, то в заложники врачей берут...

Д.Ч.

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