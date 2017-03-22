Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 1

бюджет севастополь
В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался

Власти Севастополя вводят в городе режим чрезвычайной ситуации начиная с 22 марта. Причиной стал крупный провал, который образовался на 54-55 километре автодороги Симферополь-Бахчисарай - Севастополь. Трасса проходит одной из важнейших для сообщения внутри полуострова. По ней проходит путь для 80% легковых и 100% грузовых автомобилей, которые следуют в Севастополь. Однако проезд на этом отрезке закрыт уже с 9 марта, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как пояснил журналистам директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, режим ЧС в таком случае необходим для того, чтобы оперативно выделить из бюджета необходимые на ремонт 70 млн рублей. В экстренной ситуации можно заключить договор с единственным поставщиком, минуя конкурсные процедуры и отремонтировать дорогу в кратчайшие сроки.

- Плохо, когда правительство города плохо знает то, чем руководит, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь в Севастополе все должности выше руководителя департамента заняты исключительно "варягами"... "Специалистами". Я проехал по этому оползню еще 13 числа, утром - оползень был отмечен всякими катафотными табличками и столбиками, но присутствия ремонтников не наблюдалось. Хотя в прессе уже было сообщено и об опоплзне, и об опасности, и о то, что "в кратчайшие сроки". Проехать было можно, но только по одной полосе. И вот проходит почти две недели - и режим ЧС! Оказывается, целых две недели решали вопрос "денег нет, но вы держитесь". То есть - держались! А 80 процентов легковых машин и 100 процентов грузовых стояли в гигантской пробке. То есть если столько времени решали вопрос, как извлечь денег на чрезвычайный ремонт и как найти исполнителей, можно себе представить, сколько времени будет идти починка... Называют 29 апреля. 600 метров дороги. 70 миллионов рублей. Больше 100 тысяч рублей за метр.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ходят упорные слухи,
Инсайдер написал 22.03.2017 17:26
что Москва запретила красть тупо и очевидно. Вот и растерялись... Как писал классик: видит око, да зуб неймет. Или боятся, что пришьют в камере, как тупорылого Евдокимова...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался (1)
Все крупные шведские банки способствовали бегству рублей из РФ по "молдавской схеме" (0)
Деградирующие дорогие россияне всё чаще берут в заложники тех, кто их спасает (0)
СБУ заявила о задержании девяти агентов российских спецслужб (7)
Водка подорожает ко Дню дурака, а к перевыборам Путина подешевеет (0)
Верховный суд оставил в силе приговор Варваре Карауловой (0)
Принцип Дадина: в тюрьме может оказаться каждый (3)
На недвижимость Мити-премьера воззрился грозным оком сам Рашкин (1)
Госдума запретила денежные переводы на Украину по иностранным платежным системам (3)
Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Экoнoмика решает всё!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая партия выступила против царя
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Дискуссии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За что убили Евдокимова?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss