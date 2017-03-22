В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался

Власти Севастополя вводят в городе режим чрезвычайной ситуации начиная с 22 марта. Причиной стал крупный провал, который образовался на 54-55 километре автодороги Симферополь-Бахчисарай - Севастополь. Трасса проходит одной из важнейших для сообщения внутри полуострова. По ней проходит путь для 80% легковых и 100% грузовых автомобилей, которые следуют в Севастополь. Однако проезд на этом отрезке закрыт уже с 9 марта, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как пояснил журналистам директор местного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, режим ЧС в таком случае необходим для того, чтобы оперативно выделить из бюджета необходимые на ремонт 70 млн рублей. В экстренной ситуации можно заключить договор с единственным поставщиком, минуя конкурсные процедуры и отремонтировать дорогу в кратчайшие сроки.

- Плохо, когда правительство города плохо знает то, чем руководит, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь в Севастополе все должности выше руководителя департамента заняты исключительно "варягами"... "Специалистами". Я проехал по этому оползню еще 13 числа, утром - оползень был отмечен всякими катафотными табличками и столбиками, но присутствия ремонтников не наблюдалось. Хотя в прессе уже было сообщено и об опоплзне, и об опасности, и о то, что "в кратчайшие сроки". Проехать было можно, но только по одной полосе. И вот проходит почти две недели - и режим ЧС! Оказывается, целых две недели решали вопрос "денег нет, но вы держитесь". То есть - держались! А 80 процентов легковых машин и 100 процентов грузовых стояли в гигантской пробке. То есть если столько времени решали вопрос, как извлечь денег на чрезвычайный ремонт и как найти исполнителей, можно себе представить, сколько времени будет идти починка... Называют 29 апреля. 600 метров дороги. 70 миллионов рублей. Больше 100 тысяч рублей за метр.