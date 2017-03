Все крупные шведские банки способствовали бегству рублей из РФ по "молдавской схеме" молдавия кризис банки швеция банкиры При отмывании 22 млрд долларов из России по "молдавской схеме", получившей названия "Российский ландромат" и "Глобальная прачечная", злоумышленники использовали или пытались использовать все крупнейшие шведские банки - Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank, сообщает The Local. Заместитель генерального директора государственной шведской службы финансового надзора (Finansinspektionen) Мартин Нореус считает, что этот случай подтверждают заявления о том, что шведские банки делают не все для борьбы с отмыванием денег. "Мы не можем комментировать отдельные транзакции, но это похоже на недостатки, выявленные в случае с "Панамскими документами", - сказал он, имея в виду громкое дело об утечке документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, предоставляющей юридическую помощь при регистрации офшоров. Из них следовало, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов и ее услугами пользовались многие мировые лидеры и знаменитости. Handelsbanken и Nordea должны заплатить штрафы за непринятие мер против отмывания подозрительных денег в период с 2012-го по 2014 год. В Nordea заявляют, что на борьбу с отмыванием были выделены значительные средства: "В последние годы мы существенно улучшили эти процессы, много инвестировали в совершенствование контроля, у нас налажен тесный диалог с регуляторами", - оправдывается в интервью агентству TT сотрудник пресс-службы Nordea Петтер Бруннберг. Аналогичные комментарии были получены от банка SEB. В Handelsbanken заявили, что их служба отреагировала правильно, прекратив сомнительные транзакции, как только они были выявлены. "Мы очень серьезно относимся к этому. Транзакциям, о которых идет речь, уже четыре года, и мы о них хорошо знаем. Необходимые меры были приняты", - заявил пресс-секретарь Handelsbanken Йохан Вальквист. О том, что к выводу денег был причастен крупнейший банковский концерн Скандинавии Nordea, сообщила накануне финская телерадиокомпания Yle, принимавшая участие в международном расследовании журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Одновременно выяснилось, что сомнительные платежи проводили как минимум 27 банков ФРГ, в том числе Commerzbank и Deutsche Bank. Британская The Guardian, участвующая в расследовании, сообщила, что в механизме вывода денег было задействовано 17 британских банков, среди которых такие гиганты финансового сектора, как HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts. Замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби пообещал проверить эту информацию. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций - от США и Южной Африки до Китая и Австралии. Всего в рамках схемы в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено более 22 млрд долларов. Ранее были названы несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы - бизнесмены Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин. Все они так или иначе зарабатывали на госконтрактах. Для вывода средств из России использовалась финансовая система Молдавии. Молдавская прокуратура подозревает в организации схемы Федеральную службу безопасности РФ и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Через финские компании было выведено около 19 млн евро Через финские компании из России было выведено около 19 млн евро. Большая часть платежей производилась через скандинавский банковский концерн Nordea. Данными средствами оплачивались товары и услуги почти 30 финских компаний, передает Yle. Из 22 млрд долларов около 19 млн евро в итоге поступило на счета 28 зарегистрированных в Финляндии компаний в качестве оплаты за товары и услуги. Среди них - дочерние предприятия крупных биржевых компаний, меховые фирмы, компании из сферы логистики, строительства и транспортно-экспедиторские компании. Финские компании, замешанные в скандале, поставляли за рубеж, в частности, меха, компьютеры, стройматериалы и электроинструменты. Всего через молдавский банк Moldincondbank и литовский банк Trastakomerc было сделано 129 операций по переводу денег в Финляндию. Во всех случаях плательщиком выступала фиктивная фирма, зарегистрированная в Великобритании, пишет "Фонтанка.fi". Финским журналистам удалось связаться с 15 финскими компаниями, вовлеченными в схему. В 11 из них согласились проверить банковские операции и заявили, что во всех случаях речь шла о сделках по импорту товара в Россию. Журналистам программы MOT представители финских компаний заявили, что не знали о происхождении денег. Так, у финской меховой фирмы Saga Furs товар на полмиллиона евро через банк Nordea купила некая Kedassia Limited. По словам исполнительного вице-президента Saga Furs, речь шла об обычной торговле с россиянами и у компании не было никаких подозрений в отношении покупателя. Самый большой платеж в 15 млн евро поступил на счет финской "дочки" японского производителя электроинструментов Makita Oy в банке Nordea в 2013 году. В Makita сообщили, что покупателем выступил российский производитель мебели Tim Wood Ltd. Большая часть отмываемых денег пришла в Финляндию через скандинавский банковский концерн Nordea. За период с 2013-го по 2014 год по сделкам в рамках "Ландромат" на счета Nordea было перечислено 16 млн евро. Банк отказался комментировать это. 