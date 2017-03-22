Россия продолжит уничтожать игиловцев, не жалея среди них россиян, чтобы переговоры состоялись

Активизация террористов в Сирии направлена на срыв межсирийских переговоров, новый раунд которых пройдет в Женеве. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Относительно попыток боевиков напрягать ситуацию в Сирии путем расширения вооруженных действий, что сопровождается, кстати, возросшим количеством терактов, — у меня нет никаких сомнений, что это рассчитано на то, чтобы сорвать или серьезно осложнить переговоры в Женеве», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров выразил надежду, что на межсирийские переговоры в Женеву приедут все приглашенные, и тогда можно будет выйти на их прямой диалог.

«Рассчитываю, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон», — приводит слова министра «РИА Новости».

Межсирийские переговоры планируется возобновить 23 марта.

Напомним, по меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, были уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны.

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.

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