Большинство украинцев нищает, зато Ахметов почти удвоил состояние за год АТО

Согласно списку миллиардеров американского журнала Forbes в этом году, самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов, состояние которого за прошлый год выросло с $2,3 млрд до $4,6 млрд. Если в прошлом году в списке богачей по версии Forbes Ринат Ахметов занимал 771 место, то в нынешнем списке он поднялся на 359 позицию. В прошлом году в Forbes посчитали, что состояние Ахметова наоборот уменьшилось в три раза - с $6,7 до $ 2,3 млрд.

В течение последней недели в финансово-промышленной группе СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым, заявляли о потере ряда производственных и добывающих активов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Другие украинские миллиардеры, по подсчетам американского издания, имеют значительно меньшие доходы:

Геннадий Боголюбов (банки, инвестиции) - $ 1,4 млрд - 1468 место.

Юрий Косюк (агросектор), Константин Жеваго (добывающая промышленность) - $ 1,2 млрд - 1678 место

Игорь Коломойский (банки, инвестиции), Виктор Пинчук (стальные трубы, диверсифицированный бизнес) - $ 1,1 млрд - 1795 место.

США лидируют, Китай доганяет.

Всего в списке миллиардеров в этом году - 2043 человека, общее состояние которых составляет $ 7,7 трлн.

За последний год количество миллиардеров выросло на 13%, а их состояние - на 18%.

Впервые, с тех пор как 30 лет назад Forbes стал составлять свой список миллиардеров, их число превысило две тысячи человек.

От редакции: Вот это профит! Выросшие непомерно для всех украинцев за пределами Киева коммунальные тарифы (да и в Киеве на ЖКХ уходит ВСЯ средняя зарплата) - такие, что вполне благополучным семьям, где работают все члены семьи, приходится на зиму отключать одну или две комнаты от отопления и греться в одной, - это всё и был процесс обогащения и так не бедных миллиардеров. В конце концов - все они, как Коломойский или российский премьер Медведев, имеют недвижимость за рубежами Украины, поэтому если она вообще вымрет или развалится, они только увеличат свои личные состояния. Пора делать революционные выводы тем, для кого социализм - не пустое слово, а единственный путь возвращения своей родины, единой для русских, украинцев и прочих разделённых контрреволюцией народов.

Д.Ч.

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