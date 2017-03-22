Национальный Лидер последовательно продвигает либералов к новой Болотной

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе Центробанка на новый срок.

"Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка", - сказал глава государства на встрече с Набиуллиной. Путин рассчитывает, что ЦБ под руководством Набиуллиной "будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести".

На встрече Набиуллина сообщила, что финансовый сектор в целом прошел адаптацию к "новым экономическим условиям". По ее словам, 2014-2015 годы были тяжелыми для банковской системы. "Но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года и даже превзошел, восстановилась и прибыль, и капитал, и на наш взгляд сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой, качественной основе", - сказала глава ЦБ.

Отметим, что Набиуллина - кадр Чубайса, накрепко связанный с Высшей сектой экономики (ВЭШ) супружескими узами. Именно при ней курс доллара вырос вдвое, но это не озаботило ни Путина, ни Медведева (их-то состояния хранятся не в рублях). А вот как оценивала перспективы рубля два года назад пролонгируемая кандидатура - 15 марта 2015-го.

Банк России обновил свои макроэкономические прогнозы на ближайшие три года, заложил в базовый сценарий цену на нефть около $50-55 за баррель, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Регулятор исходит из того, что ограничения на доступ российских компаний к рынкам капитала на протяжении всего прогнозного периода не будут сняты.

Набиуллина сказала, есть основания рассчитывать, что к 2017 году цена барреля нефти может вырасти до $70-75, но останется существенно ниже значений последних лет.

Инфляция по итогам 2015 года ожидается уровне 12-14%, но может быть и ниже. При этом рисковый макроэкономический сценарий предполагает разгон инфляции до 17-19% в 2015 году (падение ВВП в этом случае прогнозируется на 5,3-5,8%).

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