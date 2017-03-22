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Московский листок

На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 2

Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду, пишет газета газета Daily Mail. Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.

Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

СМИ назвали имя террориста, который совершил атаку в центре Лондона. Агентство «Аль Арабия» передает, что им был проповедник Абу Эззиддин, известный под именем Тревор Брукс.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик695 написал 22.03.2017 23:13
Им бы нашего Самца с Айфончиком - почувствовали бы Дубровку и Беслан?
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(без названия)
Yo ho ho! написал 22.03.2017 23:13
Мелкобриты настолько мелкие и ничтожные, что водители их просто не замечают
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