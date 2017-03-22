На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт

Пять туристов из Южной Кореи получили ранения в результате нападения в столице Великобритании в среду, пишет газета газета Daily Mail. Ранее сообщалось, что среди пострадавших также были учащиеся французского лицея, которые находились в Лондоне на экскурсии.

Инцидент произошел днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. По данным полиции, четыре человека погибли, в том числе полицейский и нападавший, по меньшей мере 20 человек получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

СМИ назвали имя террориста, который совершил атаку в центре Лондона. Агентство «Аль Арабия» передает, что им был проповедник Абу Эззиддин, известный под именем Тревор Брукс.