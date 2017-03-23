Приписки в СБУ: украинские контрразведчики разом накрыли 9 резидентур

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о задержании девяти "резидентов российских спецслужб", якобы действовавших на юге и востоке страны. Причастность к созданию "резидентурной сети" Ткачук приписал Главному управлению разведки российского Генштаба.

По его словам, сотрудники СБУ провели "многоходовую спецоперацию" по обезвреживанию "резидентурной сети" российских спецслужб. В результате 19 марта они задержали девять человек, первоочередной задачей которых, как утверждает Ткачук, было проникновение на объекты "критической инфраструктуры" и ВСУ на юге Украины, сбор сведений о них, а также "посягательство на информацию с ограниченным доступом", касающуюся расположения украинских частей. Кроме того, добавил Ткачук, задержанные занимались подготовкой диверсий и терактов.

От редакции: Похоже, на Украине разыгрывается драма, о которой мы можем знать разве что из фильмов о 37-м годе, когда "шпионов" и "диверсантов" ловили пачками, лагерей не хватало.

Ладно, что украинские контрразведчики даже не знают названия структуры, шпионов которой ловят: ГУР - это на Украине, а в России с покон веку ГРУ ГШ. И отмечу, наверно не будет очень большой государственной тайной, что ГРУ не такая уж большая организация, чтоб иметь 9 резидентур (!) на сраной Украине.

Вы только подумайте - арест "Красной капеллы" был событием, о котором помнят уже десятки лет. А это была всего одна резидентура. А украинские профессионалы поймали разом 9 (девять!) резидентов! Раскрыли "резидентурную сеть" - кто б слыхал про такое? Говорят, бабу какую-то задержали в Одессе, аккурат под начало трансляции сериала про Мату Хари.

Я бы, честно говоря, рекомендовал вовсе никому не ездить на Украину, пока там обострение весеннее у СБУ. А то поедешь к тете, а окажешься "резидентом" несуществующей разведки и остаток дней проведешь "на подвале". Случаев уже много.

Не говоря уж о том, что на юге и востоке Украине есть реальные группы сопротивления, партизаны, деятельность которых очень легко выдавать за раскрытие "резидентурной сети" российской военной разведки. Террор, нацистский террор, ничего не попишешь. Только сочувствовать...

А.Б.