Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Приписки в СБУ: украинские контрразведчики разом накрыли 9 резидентур

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 0

украина разведка
Приписки в СБУ: украинские контрразведчики разом накрыли 9 резидентур

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил о задержании девяти "резидентов российских спецслужб", якобы действовавших на юге и востоке страны. Причастность к созданию "резидентурной сети" Ткачук приписал Главному управлению разведки российского Генштаба.

По его словам, сотрудники СБУ провели "многоходовую спецоперацию" по обезвреживанию "резидентурной сети" российских спецслужб. В результате 19 марта они задержали девять человек, первоочередной задачей которых, как утверждает Ткачук, было проникновение на объекты "критической инфраструктуры" и ВСУ на юге Украины, сбор сведений о них, а также "посягательство на информацию с ограниченным доступом", касающуюся расположения украинских частей. Кроме того, добавил Ткачук, задержанные занимались подготовкой диверсий и терактов.

От редакции: Похоже, на Украине разыгрывается драма, о которой мы можем знать разве что из фильмов о 37-м годе, когда "шпионов" и "диверсантов" ловили пачками, лагерей не хватало.

Ладно, что украинские контрразведчики даже не знают названия структуры, шпионов которой ловят: ГУР - это на Украине, а в России с покон веку ГРУ ГШ. И отмечу, наверно не будет очень большой государственной тайной, что ГРУ не такая уж большая организация, чтоб иметь 9 резидентур (!) на сраной Украине.

Вы только подумайте - арест "Красной капеллы" был событием, о котором помнят уже десятки лет. А это была всего одна резидентура. А украинские профессионалы поймали разом 9 (девять!) резидентов! Раскрыли "резидентурную сеть" - кто б слыхал про такое? Говорят, бабу какую-то задержали в Одессе, аккурат под начало трансляции сериала про Мату Хари.

Я бы, честно говоря, рекомендовал вовсе никому не ездить на Украину, пока там обострение весеннее у СБУ. А то поедешь к тете, а окажешься "резидентом" несуществующей разведки и остаток дней проведешь "на подвале". Случаев уже много.

Не говоря уж о том, что на юге и востоке Украине есть реальные группы сопротивления, партизаны, деятельность которых очень легко выдавать за раскрытие "резидентурной сети" российской военной разведки. Террор, нацистский террор, ничего не попишешь. Только сочувствовать...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт
На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт
22.03.2017
Черный ворон укрепляющегося рубля
Черный ворон укрепляющегося рубля
23.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Приписки в СБУ: украинские контрразведчики разом накрыли 9 резидентур (0)
"Кто был в суде, тот в цирке не смеется" (0)
На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт (2)
Национальный Лидер последовательно продвигает либералов к новой Болотной (2)
Большинство украинцев нищает, зато Ахметов почти удвоил состояние за год АТО (3)
Россия продолжит уничтожать игиловцев, не жалея среди них россиян, чтобы переговоры состоялись (5)
В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался (2)
Все крупные шведские банки способствовали бегству миллиардов долларов из РФ по "молдавской схеме" (1)
Деградирующие дорогие россияне всё чаще берут в заложники тех, кто их спасает (1)
СБУ заявила о задержании девяти агентов российских спецслужб (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Живая легенда
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoсратушки - дубль третий
Максим Калашников Максим Калашников: БЕЛОРУССКИЙ ГОРДИЕВ УЗЕЛ
Дарья Митина Дарья Митина: Загадoчнoе сoвещание у Путина
Максим Калашников Максим Калашников: Черный ворон укрепляющегося рубля
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss