"Кто был в суде, тот в цирке не смеется"

Заседание суда по делу ИГПР ЗОВ от 21 марта оказалось весьма примечательным.

В этот день в зале 338 Мосгорсуда судья Тверского суда Криворучко слушал показания засекреченного свидетеля, которому юмористы Центра «Э» дали издевательскую кличку «Илья Пономарев». То есть, сам свидетель сидел где-то в другой комнате Мосгорсуда (говорят, что даже в другом здании), а в зале суда звучал только его изменённый голос. Это чтобы никто не мог узнать, кто он такой.

Опять судью и прокуроров охраняла толпа приставов и спецназа - даже по коридорам Мосгорсуда суда судья передвигался в сопровождении трёх приставов, а прокуроры приходили и уходили с конвоем из трёх спецназовцев. Сказать нечего - хорошо охраняется это «достояние республики»!

Что касается секретности этого свидетеля, то уже давно ни для кого не было секретом, что этим свидетелем является бывший товарищ Мухина, Барабаша, Парфёнова и Соколова, настоящие имя и фамилия которого Сергей Владимирович Кротов. Он бизнесмен, и его, видимо, заставляют лгать, шантажируя по делам его бизнеса. Но учитывая, что за титаны интеллекта собрались нынче во все структуры правоохранителей России, то у этих Шерлоков Холмсов с засекречиванием Кротова получилось, как часто бывает у блондинок в интернете. Когда такая блондинка кокетничает: «как меня зовут и сколько мне лет, я вам не сообщу, но если хотите, пишите мне в личку по адресу svetapetrova1995@gmail.com». Так и в материалах этого дела можно прочесть: «В результате проведённых мероприятий получены сведения по электронному почтовому ящику с адресом sv1krotov@gmail.com, которым пользовался неустановленный участник ИГПР «ЗОВ»…». То есть, «неустановленный» этими Шерлоками человек дал им свой пароль от своего ящика sv1krotov.

Но самое смешное сотворил с этим засекречиванием сам судья Криворучко, но это такая отдельная песня, что я оставлю её на конец рассказа.

Вообще-то совершенно непонятно, зачем нужен был этот свидетель, который на точно поставленные вопросы ответил так же, как и все остальные свидетели.

Единственно, что можно счесть за подлость этого опущенного Центром «Э» человека, это его утверждения, что:

1. «АВН и ИГПР ЗОВ это одна и та же организация».

Но ведь это не показания свидетеля, а его личная оценка, причём, оценка не специалиста. Я, к примеру, могу сказать, что все 4 партии в Думе это формально переименованная одна и та же партия, и, кстати говоря, буду ещё больше права. Но это будет не моё свидетельское показание, а моё мнение, а поскольку я не эксперт-политолог, то любой может предложить мне это своё мнение засунуть, сами понимаете, куда.

2. Ещё Кротов клеветал на Барабаша, что тот на выступлении на каком-то митинге не позже 2011 года призывал: «Пристрелить Путина, как бешенного пса из табельного оружия», - что, якобы, и заставило свидетеля покинуть ИГПР ЗОВ в 2013 году. Не любит Кротов насилия. Однако ни в деле нет такого ролика и ни на каких ресурсах ИГПР ЗОВ такого ролика тоже не было и нет. Мало этого, Кротов так и не смог ответить, почему он не ставил в ИГПР вопроса о недопустимости таких призывов, почему в знак протеста не ушёл из ИГПР ЗОВ в 2011 году.

3. Ещё показал, что Барабаш на митинге призывал вооружаться, но на уточняющие вопросы сам же признал, что призывал вооружаться законным путём - путём получения лицензий и соблюдения законов об оружии.

Вот собственно всё, что показал засекреченный Кротов на пользу преступникам, препятствующим гражданам России участвовать в референдуме.

Но когда его начали допрашивать подсудимые и адвокаты, то «секретный свидетель» показал, что:

1. Заместитель Генерального прокурора Гринь в 2009 году оклеветал Армию Воли Народа, назвав её экстремисткой организацией, хотя её деятельность не была прекращена в связи с экстремистской деятельностью. И члены АВН потребовала возбудить уголовное дело против клеветника Гриня, но сообщники Гриня в Генпрокуратуре отказались это делать. А после жалоб на отказ возбуждать уголовное дело, прокурор Москвы Сёмин подал в Мосгорсуд иск о запрете деятельности АВН. То есть АВН признали экстремисткой организацией, чтобы прикрыть преступление заместителя Генпрокурора Чайки.

2. Сообщил, что задача связных в АВН и десятников в ИГПР ЗОВ - обеспечить самоуправление АВН и ИГПР ЗОВ.

3. Подтвердил, что решения в АВН и ИГПР ЗОВ принимались не организаторами - не Мухиным, Барабашом или Парфёновым, - а всей организацией путём голосования всех её членов.

4. Подтвердил, что на голосование никогда не ставился вопрос переименования, соответственно, АВН, как организация, не принимала общим голосованием решение о «формальном» переименовании АВН в ИГПР ЗОВ.

5. А вот вопрос о прекращении деятельности на голосование всех членов АВН ставился, и большинством голосов её членов было принято решение «прекратить деятельность АВН».

6. Признался, что не сообщал следователю, ни что деятельность АВН прекращена общим голосованием её участников, ни что новая организация создаётся по правилам Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».

7. На вопрос обвинителя, уточнённый Мухиным, подтвердил, что АВН и ИГПР ЗОВ имели одну-единственную одинаковую цель - проведение референдума.

8. Подтвердил, что ни перед ним, ни перед кем-либо иным в ИГПР ЗОВ никогда не ставилась цель распространять материалы, признанные судом экстремистскими, или совершать какие-либо иные противоправные деяния.

Кроме того, по ходатайству обвинителей были зачитаны показания Кротова, прошу прощения, секретного свидетеля «Ильи Пономарева», данные им на предварительном следствии. Эти показания ничего не добавили к сказанному выше. Скажем, вот «Илья Пономарёв» показывает: «участники организации «АВН», деятельность которой была запрещена, решили создать ИГПP «ЗОВ», которая бы продолжила заниматься реализацией целей и задач организации «АВН», чтобы избежать противодействия со стороны правоохранительных органов в пропаганде целей и задач организации и избежания уголовной ответственности». То есть прямо подтверждает факт, что была создана новая организация для организации референдума, а не переименована старая. А то, что свидетель от себя домысливает, зачем это сделано, то это не более, чем его домыслы.

Его ранее данные показания позволили кое-что уточнить. К примеру, свидетель сообщает о своём вступлении ещё в АВН: «Парфенов В.Н. спросил у него знание закона «Об ответственности власти», а также спросил, готов ли он в случае необходимости, учитывая, что власть будет препятствовать в проведении указанного референдума, идти до конца, в том числе путем пролития своей крови, на что он дал утвердительный ответ». Соответственно, его спросили, а в ИГПР ЗОВ были ли требования или призывы проливать чью-либо кровь, на что свидетель ответил отрицательно - снял обвинения даже в таком насилии со стороны ИГПР ЗОВ.

Кроме того, представляют интерес и другие нюансы допроса. К примеру, сообщение «секретного свидетеля» (которого загнал в угол своими вопросами Соколов) о том, что он снимал пресс-конференцию Мухина в гостинице Измайловская на которой Мухин сообщил о прекращении деятельности АВН. Мало этого, именно этот «секретный свидетель» этот ролик с сообщением о прекращении деятельности АВН разместил на своём видеоблоге. Тем самым, «секретный свидетель» не только ещё раз подтвердил, что деятельность АВН была прекращена, но и что он - это Сергей Владимирович Кротов. Ведь подсудимые помнили, кто именно снимал этот материал, и кто размещал его в интернете.

Но главный прикол, как обещано, был вот в чём.

Судья Криворучко какой-то «дёрганый» - он не может долго молчать, он всё время говорит, перебивает, поучает, уверяет всех, что владеет железной логикой, а это вызывает непроизвольные улыбки. И Криворучко уже дважды выговорил, но почему-то только адвокату Чернышёву, за то, что тот не может сдержать улыбку. Видимо только в судах неизвестно крылатое выражение РФ: «Кто был в суде, тот в цирке не смеётся».

Судя по всему именно этой болтливостью Криворучко объясняется, что когда он вскрыл пакет с подлинными данными этого секретного свидетеля, то в порыве говорливости не смог удержаться и внятно сообщил под диктофоны адвокатов и журналистов, что «обозрел документы на имя свидетеля Кротова».

Оцените юмор и причины адвокатов и подсудимых для смеха. Судья Криворучко из-за своей болтливости разгласил сведения о мерах безопасности, которыми пытались обеспечить свидетеля Кротова прокуроры, поскольку сокрытие настоящей фамилии секретного свидетеля - это мера безопасности.

А вот теперь прочтите статью 311 УК РФ:

«1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, - наказывается …ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев».

То есть, Криворучко совершил преступление, предусмотренное статьёй 311 УК РФ.

Как вам это?

Ну и в конце пара слов о порядочных людях. Юрий Болдырев продолжает использовать разные случаи, чтобы потребовать освобождения политзаключенных России. Вот пример:

https://www.youtube.com/watch?v=3AdBS271Xfs&feature=youtu.be

Соб. корр.