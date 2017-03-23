Реставрация на марше

"По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%… Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных", — таковы результаты опроса ВЦИОМа.

"В принципе не против" передачи власти по наследству 22% опрошенных, но пока они не видят в России человека, подходящего на роль монарха.

По мнению же 6% респондентов, такой человек в стране есть.

Социологи отметили, что среди опрошенных, высказавшихся за монархию, преобладают люди в возрасте от 18 до 34 лет, таких, отмечает издание, 68%.

"Советские поколения сопротивляются этому заметно сильнее молодежи, для которой монархическая форма правления является допустимой… В сознании молодых людей монархия не противопоставляется свободе и демократии, она привлекает их своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что "антимонархическая прививка" советского периода перестанет действовать через поколение", — приводят "Известия" комментарий директора департамента исследований ВЦИОМа Степана Львова.

От редакции: Регулярные зондирования общественного мнения на предмет реставрации монархии, которые провидит главная государственная социологическиая служба, говорят о многом. Это значит, есть государственный заказ на такое зондирование.

И есть превосходный прогноз - две трети молодежи, не обремененной знаниями предков, вполне готова к реставрации монархии в России. Но уже и сегодня около четверти опрошенных ВЦИОМом не видят ничего плохого в реставрации. Что вполне естественно: в стране уже много лет идет и очернение советского периода истории и романтизация последней монархии. И те слои общества, которые в силу малообразованности больше других подвержены пропаганде и манипулятивным технологиям, уже дают устойчивый результат.

Еще одним важным фактором монархического ренессанса в России является полная дискредитация демократических институтов - они плотно ассоциируются с буружуазной, коррумпированной, клановой системой современной РФ. А поскольку идеологи режима стараются все пороки современной России вывести из советского периода, дискредитированным оказывается весь республиканский период.

А время монархии, которого вживую уже никто не может помнить, незаслуженно романтизируется. Как писал еще Окуджава: "...блещут эполеты, все они красвацы, все они поэты". Это тот же механизм, что привел после колоссального успеха фильма "17 мгновений весны" к романтизации Третьего рейха среди советской молодежи.

А теперь смотрите - один из самых популярных писателей современной России, Борис Акунин работает исключительно в жанре романтизации поздней николаевской эпохи. Церковь канонизирует семью последнего монарха. Бесконечные сериалы, от древних "Гардемаринов" до последнего "пеплума" про Екатерину Великую, где некрасивая ангальт-цербстская принцесса, организовавшая убийство сосбтвенного мужа, превращается в благородную красавицу. Ну и памятники - царю Николая, царице Екатерине, Петру и Александру, даже Ивану Грозному... А где и когда сооружили памятник знаковой какой-то фигуре республиканского периода?

Мы, конечно, по обыкновению проведем свой опрос и проверим корректность результатов ВЦИОМа.

Но кое что ясно и так - при средней продолжительности жизни в России, на самом деле болтающейся около 60 лет, легко подсчитать, что лет через 15-20 число сторонников восстановления монархии будет выше 50 процентов. Ну и средний интеллектуальный и образовательный уровень подтянется к эпохе, когда "в воздух чепчики бросали".

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск