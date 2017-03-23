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Московский листок

Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 0

В последние недели увеличилась угроза огромного потока нелегальных мигрантов через границу. Политика властей Болгарии пассивна - правительство не уделяет достаточного внимания обеспечению целостности границы. Официальная София не только не препятствует нелегальной миграции, но и приветствует приезд мигрантов, в том числе - радикалов на территорию Болгарии.

Воинский союз и БНО «Шипка» приняли решение о физической охране болгаро-турецкой границы собственными силами - болгарским ополчением, в районе Малко Тырново. Патрулирование будет осуществляться на свои средства и своими силами. На данный момент болгарские ополченцы своими руками начали возводить первый участок 4-ех метрового забора с колючей проволокой вдоль болгаро-турецкой границы.

«Действия, предпринятые организацией - заявили в Воинском союзе и БНО «Шипка» - имеют цель максимально усложнить нелегальный проход мигрантов на территорию Болгарии». Забор начали возводить в начале марта.

Пограничная охрана и другие государственные службы не препятствуют строительству. На местах очень позитивно относятся к тому, что ополчение решило полностью перекрыть границу, не только выставив кордоны из добровольцев, но и построив забор. «Это должно было сделать государство давным-давно» – заявили представители Воинского союза и БНО «Шипка». Также в строительстве и охране границы оказывают помощь и поддержку местное население приграничных районов Болгарии.



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