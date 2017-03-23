В Москве возродят вытрезвители

21 марта в Мосгордуме прошел круглый стол: «Возвращение вытрезвителей: шаг назад или шаг вперед?» С предложением восстановить в столице систему вытрезвителей выступил президент Московской торгово-промышленной палаты, член комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам и в прошлом многолетный спикер Мосгордумы Владимир Платонов.

По его словам, это позволит оказать необходимую помощь человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а также обезопасить медицинских работников от конфликтных ситуаций.

«Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, полиция вызывает "скорую", которая доставляет гражданина в ближайшее медучреждение. В большинстве случаев такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения», - сказал Владимир Платонов.

По его мнению, во взаимодействии разных органов власти и правоохранительных структур необходимо создавать новую систему вытрезвителей.

- Я бы еще добавил, что пьяный человек на улицах города представляет опасность прежде всего для самого себя, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - 200-300 замерзших насмерть в одной Москве каждую зиму - это в основном пьяные. Если бы их вовремя подобрали и отнесли в теплое место - были бы живы. Не каждая война уносит за 3-4 месяца столько... Но есть и отрицательный опыт "вытрезвительной медицины" советского периода. В первую очередь пьяный человек в этой системе практически бесправен. А когда начинаются очередные приступы государственной борьбы с пьянством, число злоупотребление растет невероятно. Вплоть до того, что наряды правоохранителей дежурили возле питейных заведений и гребли едва не каждого вышедшего после рюмки-другой. В условиях нынешней полицейщины и фактического бесправия граждан даже без всякого пьянства, вытрезвитель становится "обоюдоострой" мерой. С одной стороны полезное начинание, а с другой - страшно подумать, кому в руки мы вверяем дополнительные полномочия...