Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве возродят вытрезвители

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 1

лужков москва собянин когалым вытрезвитель
В Москве возродят вытрезвители

21 марта в Мосгордуме прошел круглый стол: «Возвращение вытрезвителей: шаг назад или шаг вперед?» С предложением восстановить в столице систему вытрезвителей выступил президент Московской торгово-промышленной палаты, член комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам и в прошлом многолетный спикер Мосгордумы Владимир Платонов. 

По его словам, это позволит оказать необходимую помощь человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а также обезопасить медицинских работников от конфликтных ситуаций. 

«Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, полиция вызывает "скорую", которая доставляет гражданина в ближайшее медучреждение. В большинстве случаев такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения», - сказал Владимир Платонов. 

По его мнению, во взаимодействии разных органов власти и правоохранительных структур необходимо создавать новую систему вытрезвителей.

- Я бы еще добавил, что пьяный человек на улицах города представляет опасность прежде всего для самого себя, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - 200-300 замерзших насмерть в одной Москве каждую зиму - это в основном пьяные. Если бы их вовремя подобрали и отнесли в теплое место - были бы живы. Не каждая война уносит за 3-4 месяца столько... Но есть и отрицательный опыт "вытрезвительной медицины" советского периода. В первую очередь пьяный человек в этой системе практически бесправен. А когда начинаются очередные приступы государственной борьбы с пьянством, число злоупотребление растет невероятно. Вплоть до того, что наряды правоохранителей дежурили возле питейных заведений и гребли едва не каждого вышедшего после рюмки-другой. В условиях нынешней полицейщины и фактического бесправия граждан даже без всякого пьянства, вытрезвитель становится "обоюдоострой" мерой. С одной стороны полезное начинание, а с другой - страшно подумать, кому в руки мы вверяем дополнительные полномочия... 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Новое охотничье угодье
Отто написал 23.03.2017 07:38
Безграничное поле деятельности и фантазии для повышения доходов правоохранителей и градочиновничества. Также и для сведения личных счетов при возне бульдогов под ковром.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границ...
23.03.2017
Черный ворон укрепляющегося рубля
Черный ворон укрепляющегося рубля
23.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве возродят вытрезвители (1)
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией (0)
Реставрация на марше (0)
Приписки в СБУ: украинские контрразведчики разом накрыли 9 резидентур (5)
"Кто был в суде, тот в цирке не смеется" (1)
На Вестминстерском мосту произошел кровавый теракт (4)
Национальный Лидер последовательно продвигает либералов к новой Болотной (6)
Большинство украинцев нищает, зато Ахметов почти удвоил состояние за год АТО (6)
Россия продолжит уничтожать игиловцев, не жалея среди них россиян, чтобы переговоры состоялись (8)
В Севастополе объявлен режим ЧС, чтобы провал дальше не проваливался (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ктo был в суде, тoт в цирке не смеётся
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Шемякин суд в Замоскворечье
Дарья Митина Дарья Митина: Живая легенда
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoсратушки - дубль третий
Максим Калашников Максим Калашников: БЕЛОРУССКИЙ ГОРДИЕВ УЗЕЛ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss