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Московский листок

Минсельхоз пообещал найти замену Турции для экспорта сельхозпродукции

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 1

Минсельхоз пообещал найти замену Турции для экспорта сельхозпродукции

Минсельхоз крайне удивлен и разочарован позицией Турции по поводу ограничения поставок российской сельскохозяйственной продукции, заявил глава министерства Александра Ткачева.

"Такие действия Турции ставят под сомнение искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений. Мы не приемлем и отвергаем попытки оказать давление на Россию с тем, чтобы открыть доступ турецкой сельхозпродукции на российский рынок по тем чувствительным направлениям, где в последние годы активно развивается российское производство", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда товаров: пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса.

Чиновник также выразил уверенность, что Россия сможет в короткие сроки переориентировать поставки сельхозпродукции в другие страны.

"Учитывая лидирующие позиции России на мировом зерновом рынке и качество российской сельхозпродукции, уверен, что мы в короткие сроки сможем оперативно переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие регионы мира", - отметил Ткачев.

Напомним, 15 марта турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе и из России. Отгрузки этой продукции из России были практически остановлены из-за введения 130-процентной пошлины.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик695 написал 23.03.2017 10:17
Лучше бы перестали кормить Людей дерьмом?
Но прибыль прежде всего - закатаем нормальную еду в грязь бульдозерами, но цену опустить не дадим?
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