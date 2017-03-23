Харьковчане прячутся по советским бомбоубежищам: боеприпасы рвутся близко

Причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным следствия, стала диверсия. Об этом в своем Facebook заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметров. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов. Из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности.

На место происшествия выехало руководство области и правоохранительных органов. Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на юго-восточном направлении.

Как сообщается на странице Генштаба Украины, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

От редакции: Сомнений нет, собственную халатность (это же не первый подобный случай за годы АТО на Украине) обязательно спишут на диверсионные вылазки харьковского подполья и устроят новый виток охоты на ведьм. Но мы хотим обратить внимание на иное обстоятельство: по свежим сведениям, жители "европейской" Украины, которая вроде бы очистилась от "тоталитарного наследия" в виде памятников большевикам и заводов, колхозов - прячутся от данной пороховой и осколочной угрозы не где-нибудь, а именно в тех бомбоубежищах, что оставил здесь "тоталитаризм".

Таким образом наглядно явлено - какое государство заботилось о своих гражданах на все случаи жизни, включая и такие экстремальные, а какое - не уберегло боеприпасы, не в состоянии справиться даже с хранением задаром доставшегося от СССР. Впрочем, государством эти обрывки общественных институтов, плохо связанные друг с другом и всё далее друг от друга расползающиеся в виду пухнущей "прямой коррупции" - назвать трудно. Идёт на глазах общества распад государства, а данные взрывы - лишь олицетворяют невидимые большинству процессы. Украина оказалась на пороховой бочке с момента победы праворадикалов на майдане - ну, бочка и начала взрываться. Перемога и зрада в одном флаконе.

Д.Ч.

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