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Московский листок

Харьковчане прячутся по советским бомбоубежищам: боеприпасы рвутся близко

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 2

украина кризис ато харьков
Харьковчане прячутся по советским бомбоубежищам: боеприпасы рвутся близко

Причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным следствия, стала диверсия. Об этом в своем Facebook заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметров. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов. Из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности. 

На место происшествия выехало руководство области и правоохранительных органов. Государственная пограничная служба ужесточила режим пограничного контроля на юго-восточном направлении. 

Как сообщается на странице Генштаба Украины, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения. 

Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано. 

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

От редакции: Сомнений нет, собственную халатность (это же не первый подобный случай за годы АТО на Украине) обязательно спишут на диверсионные вылазки харьковского подполья и устроят новый виток охоты на ведьм. Но мы хотим обратить внимание на иное обстоятельство: по свежим сведениям, жители "европейской" Украины, которая вроде бы очистилась от "тоталитарного наследия" в виде памятников большевикам и заводов, колхозов - прячутся от данной пороховой и осколочной угрозы не где-нибудь, а именно в тех бомбоубежищах, что оставил здесь "тоталитаризм".

Таким образом наглядно явлено - какое государство заботилось о своих гражданах на все случаи жизни, включая и такие экстремальные, а какое - не уберегло боеприпасы, не в состоянии справиться даже с хранением задаром доставшегося от СССР. Впрочем, государством эти обрывки общественных институтов, плохо связанные друг с другом и всё далее друг от друга расползающиеся в виду пухнущей "прямой коррупции" - назвать трудно. Идёт на глазах общества распад государства, а данные взрывы - лишь олицетворяют невидимые большинству процессы. Украина оказалась на пороховой бочке с момента победы праворадикалов на майдане - ну, бочка и начала взрываться. Перемога и зрада в одном флаконе.

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
не понял написал 23.03.2017 10:45
"а именно в тех бомбоубежищах, что оставил здесь "тоталитаризм""
--
В том то и прикол что тоталитаризм оставляет либо бомбоубежища, либо концлагеря
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(без названия)
учим географию вместе написал 23.03.2017 10:44
От Балаклеи до Харькова - 100 км
Харьковчане не прячутся
Склады взорвались из за российской диверсии, очевидно
уже не раз российские террористы используя беспилотники
действуя ночью поджигали склады
видать РФ готовит наступление, раз диверсии пошли
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