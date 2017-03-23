В Петербурге подожгли дверь штаба избирательного Навального

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу штаба Полину Костылеву.

"Ночью, около 4:00 со мной связался участковый и сказал, что дверь подожгли. Дверь выгорела напрочь, все помещение покрыто черной сажей и воняет жженым пластиком. Не знаю, как мы будем все это отмывать", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что помещение залито водой и покрыто сажей, техника осталась в исправном состоянии, и штаб продолжит работу на том же месте.

"Сегодня мы напишем в Следственный комитет заявление на Виталия Милоно. Когда штаб открывался, он просил устроить нам проверку и закрыть. Теперь мы видим, что кто-то перешел от слов к делу", - подчеркнула она.