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Московский листок

В Петербурге подожгли дверь штаба избирательного Навального

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 0

В Петербурге подожгли дверь штаба избирательного Навального

В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу штаба Полину Костылеву.

"Ночью, около 4:00 со мной связался участковый и сказал, что дверь подожгли. Дверь выгорела напрочь, все помещение покрыто черной сажей и воняет жженым пластиком. Не знаю, как мы будем все это отмывать", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что помещение залито водой и покрыто сажей, техника осталась в исправном состоянии, и штаб продолжит работу на том же месте.

"Сегодня мы напишем в Следственный комитет заявление на Виталия Милоно. Когда штаб открывался, он просил устроить нам проверку и закрыть. Теперь мы видим, что кто-то перешел от слов к делу", - подчеркнула она.

 



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