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Московский листок

Нефтерубль продолжает падать, а доллар берёт реванш

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 0

кризис нефтерубль
Нефтерубль продолжает падать, а доллар берёт реванш

Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Курс доллара США составил 57,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,48 руб./EUR1, повысившись на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 13,3 копейки, до 59,92 рубля.

Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, данные API показали увеличение запасов нефти в США, и в преддверии выхода официального отчета от Минэнерго страны, «цена на нефть останется под давлением». «Не стоит ожидать от покупателей (на валютном рынке — ред.) активности раньше. В связи с этим ослабление рубля продолжится. В первой половине дня оно будет незначительное, так как Минфин РФ на двух аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд долларов. Высокий спрос на бумаги со стороны зарубежных инвесторов окажет поддержку рублю», — говорится в обзоре эксперта. 

По его словам, «на рынке Forex спекулянты настроены к американскому доллару негативно». «В связи с этим перед дальнейшим ослаблением рубля курс доллара может вернуться к уровню 57,40 руб.», — не исключает Антонов. 

Он указывает, что «после вчерашнего отскока появились сигналы для продолжения восходящей коррекции по рублевым парам». «Если по Brent устоит уровень $50 за баррель, курс доллара вернется к уровню 57,00/57,10 руб. Если нет, тогда возвращаемся к уровню 59,00 руб.», — добавляет аналитик.

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