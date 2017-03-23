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Московский листок

Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на украденные деньги

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 2

Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на украденные деньги

В Москве задержаны две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка России, которых подозревают в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает гащета "Коммерсант", менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых, каждой из которых нет еще и тридцати лет, полицейские задержали в одном из столичных автосалонов. Девушки оформляли покупку нового Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн руб.

26-летняя Марьям занимает должность клиентского менеджера в отделении кредитного учреждения на Большой Андроньевской улице. 22-летняя Тамилла работала на аналогичной должности в отделении на Люсиновской улице. Обе работали в секторе, отвечавшем за обслуживание малого бизнеса.

По версии следствия, перед покупкой спорткара девушки сняли со счетов одного из клиентов Сбербанка 40 миллионов рублей и обналичили их. Эти средства ушли на счета трех фирм-однодневок, откуда и попали в руки сестер Дадашевых. По не подтвержденным пока данным, всего девушки планировали украсть 4 миллиарда рублей.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. По данным издания, следователи не намерены требовать их заключения в СИЗО, собираясь просить суд о домашнем аресте. Не исключено, что их вообще оставят на свободе под подпиской о невыезде.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Севастопольцев Иван написал 23.03.2017 11:18
На пожизненное за подрыв экономики страны! Знаю, что женщин на всю оставшуюся не закрывают, но этим пусть сделают исключение.
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''...нет еще и тридцати лет'' - Что означает этот возрастной рубеж?
О.Бальзак написал 23.03.2017 11:07
Не достигшим этого возраста Ferrari не отпускают? Не обналичивают 40 миллионов рублей? Или 4 млд.?
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