Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на украденные деньги

В Москве задержаны две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка России, которых подозревают в особо крупном мошенничестве.

Как сообщает гащета "Коммерсант", менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых, каждой из которых нет еще и тридцати лет, полицейские задержали в одном из столичных автосалонов. Девушки оформляли покупку нового Ferrari, стоимость которого превышает 7 млн руб.

26-летняя Марьям занимает должность клиентского менеджера в отделении кредитного учреждения на Большой Андроньевской улице. 22-летняя Тамилла работала на аналогичной должности в отделении на Люсиновской улице. Обе работали в секторе, отвечавшем за обслуживание малого бизнеса.

По версии следствия, перед покупкой спорткара девушки сняли со счетов одного из клиентов Сбербанка 40 миллионов рублей и обналичили их. Эти средства ушли на счета трех фирм-однодневок, откуда и попали в руки сестер Дадашевых. По не подтвержденным пока данным, всего девушки планировали украсть 4 миллиарда рублей.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. По данным издания, следователи не намерены требовать их заключения в СИЗО, собираясь просить суд о домашнем аресте. Не исключено, что их вообще оставят на свободе под подпиской о невыезде.