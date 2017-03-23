Пятый по счету свидетель обвинения подтвердил в суде, что происходит воспрепятствование референдуму

Свидетель обвинения в деле против Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ") подтвердил, что конечным итогом реализации цели организации стало бы всенародное награждение президента РФ Владимира Путина. Об этом засекреченный агент Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) под кличкой "Илья Пономарев" заявил в ходе уголовного процесса под председательством судьи Алексея Криворучко в минувшую среду. Несмотря на то, что единственная цель инициативной группы "ЗОВ" состояла в проведении референдума по принятию закона "Об оценке президента и членов ФС РФ народом России", известный писатель Юрий Мухин, журналист Александр Соколов, подполковник ВВС Кирилл Барабаш и гражданский активист Валерий Парфенов уже почти 20 месяцев лишены свободы по ч.1 ст. 282.2 УК РФ.

Судебное заседание началось с конфуза. Свидетель "Илья Пономарев" был засекречен и должен был отвечать на вопросы в режиме конференц-связи, скрываясь от всех. Однако в самом начале заседания судья Криворучко сам случайно раскрыл данные о свидетеле: "Суд осматривает данные о личности Кротова...", - заявил судья при просмотре паспортных и иных данных. Позже в ходе процесса свидетель также подтвердил, что вел видеоблог на YouTube под ником "Сергей Кротов". Однако обращаться к свидетелю по его настоящему имени судья запретил под угрозой снятия вопросов.

В своих показаниях этот бывший участник референдума "За ответственную власть", начавший сотрудничать с Центром "Э", по замыслу стороны обвинения должен был рассказать, какой же экстремистской деятельностью занимались подсудимые.

- Подтверждаете ли Вы, что законопроект "Об оценке президента и депутатов народом России, который предлагала принять ИГПР "ЗОВ" на референдуме, предусматривал награждение президента или депутатов в случае положительной оценки более 50% избирателей?

- Да.

- Подтверждаете ли вы, что с учетом нынешнего рейтинга доверия к органам власти конечным итогом реализации цели ИГПР "ЗОВ" стало бы награждение президента и депутатов?

- Да.

- Подтверждаете ли Вы, что возможное награждение народом президента воспринималось участниками ИГПР "ЗОВ" как естественное явление, без скрытого подтекста?

- Да, - ответил "Пономарев"-Кротов.

Тем самым пятый по счету свидетель обвинения подтвердил в суде, что фактически под предлогом борьбы с экстремизмом происходит воспрепятствование референдуму и награждению главы государства.

Примечательно, что в т.2 на л.д. 1 содержатся сведения о лейтенанте полиции о/у ЦПЭ УМВД России по Кировской области Кротове М.А. Именно Кировское отделение ИГПР "ЗОВ" возглавлял человек, представлявшийся как "Сергей Владимирович" Кротов. Видимо, это и заставило его подтвердить первоначальные показания о том, что законные цель и задачи ИГПР "ЗОВ" по проведению референдума похожи на цель и задачи по проведению референдума "Армии Воли Народа", запрещенной в 2010 году за распространение листовки.

Однако несмотря на тесные связи или прямую службу в полиции, каких-либо конкретных примеров противоправной деятельности подсудимых "Пономарев"-Кротов привести не смог. Кротов фактически опроверг фабулу обвинения, рассказав о том, как снимал и выкладывал видео с пресс-конференции Юрия Мухина 17 февраля 2011 года, где было объявлено о роспуске "Армии Воли Народа" в случае ее запрета. Кротов не опровергал, что состоялось и общее голосование о прекращении деятельности АВН, в котором он участвовал.

Его претензии свелись к выступлениям на митингах Кирилла Барабаша, на которых тот, по словам свидетеля, призывал в рамках закона приобретать оружие. А также увиденному на YouTube некоему ролику, где Барабаш якобы призывает к насилию против президента. Когда и кем размещен этот ролик, каков его контекст и какое отношение он имеет к ИГПР "ЗОВ" и подсудимым, "Пономарев"-Кротов пояснить не смог, признав, что не помнит содержания ролика. Также свидетель не смог пояснить, почему 26 из 46 строк его показаний, предоставленных на этапе следствия подполковнику полиции из ЦПЭ Аванесяну О.С., полностью совпадают с показаниями другого свидетеля, сотрудничавшего со следствием - Юрия Нехорошева.

На вопрос подсудимых, с какой целью Кротов-"Пономарев" совершает преступление по ст. 307 УК РФ и дает заведомо ложные показания, свидетель ответить не смог. Вопрос о том, осознает ли Кротов-"Пономарев", что своим соучастием в тяжком экстремстском преступлении по воспрепятствованию подготовке референдуму он дискредитирует референдумы в Крыму и на Донбассе и может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 141 УК РФ, также остался без ответа.

Допрос свидетелей по делу продолжится 28 марта в 12:00 в зале 20 Тверского суда Москвы.