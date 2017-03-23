В 60 верстах от Харькова "обезъяна с гранатой" устроила катастрофу

Под Харьковом продолжается чрезвычайная ситуация из-за взрывов на базе хранения боеприпасов в Балаклее. Пассажирские поезда не проходят через станцию. Движение железнодорожного транспорта организовано в объезд. Эвакуация людей продолжается. Пожар на военном складе в Балаклее возник около 02:45 (03:45 мск) ночи.

Снаряды, по данным украинских источников, в настоящее время долетают до села Яковенково, которое располагается в 12 километрах от Балаклеи. Сообщается о том, что у некоторых зданий, которые попали в зону падения снарядов, поврежден шифер, выбиты стекла в окнах.

На станции села Щебелинка в настоящее время дежурят два пожарных поезда.

Местные власти эвакуируют население из семикилометровой зоны. Как сообщил украинский телеканал "24", дороги, ведущие из Балаклеи, заполнены автомобилями, люди, которые не смогли спешно покинуть город, прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Во многих местах отсутствует мобильная связь.

По информации пресс-службы ГосЧС Украины, взрывы на военном складе фиксируются на технической территории арсенала.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что причиной случившегося стала диверсия.

- Вот на этом давайте подробнее, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Какие у прокурора Матиоса могли быть данные о диверсии, если к территории складов даже проникнуть невозможно? Да никаких. Но зато диверсия "ГРУ" - на Украине сейчас даже в поносе обвиняют "резидентуру ГРУ" - снимает ответственность за раздолбайство. Однако ж разве это первые взрывы на воинских складах Украины? Вот, к примеру, в 2004, 2005 и 2006 годах происходили аналогичные события в Новобогдановке, в 80 километрах от Запорожья. Причем дважды и практически подряд, одного случая, видно, мало было. Но в те года речи о "русских диверсантах" вроде бы не шло... Все взрывы происходили как назло в сезон, и дважды я сам проезжал мимо - Новобогдановска находится буквально в 3-4 километрах от трассы "Крым", а поезд проходит прямо через нее. Один раз ехал из Крыма после майских праздников, а в другой раз в разгар лета... Все было точно также, как описывают сейчас катастрофу в Балаклее - перекрытие дорог, тысячи эвакуированных людей, разрушенные дома, жертвы как среди военных, так и среди гражданских... Тогда все же честно признавали - всему виной условия хранения и нищета украинской армии. Снаряды порой, как поленницы дров, лежали на открытых площадках и даже не хватало брезента, чтоб все их прикрыть. Хотя были и подозрения, что взрывами пытались скрыть хищения боеприпасов - шла чеченская война, и как раз после взрывов начиналось ее обострение... Теперь вот очередь Балаклеи - раньше крупнейшими воинскими складами Украины считались те, что в Новобогдановке, но после трех туров взрывов, видимо, первенство перешло к Харьковской области. Ясно, что обезъяна с гранатой - страшное явление... И для себя самой опасное, и для окружающих. Ждем теперь, когда боеприпасы, недовзорвавшиеся в Балаклее, объявятся в каком-нибудь другом месте.

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