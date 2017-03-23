Мединский направлен "решалой" в Ленинград, чтоб Исаакий отдать РПЦ "цивилизованно"

Русская православная церковь и власти Санкт-Петербурга должны тщательно проработать договоренности о функционировании Исаакиевского собора после его передаче церкви, считает министр культуры Владимир Мединский.

"К Исаакию, безусловно, особое отношение - и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время? Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором", - отметил министр в интервью газете "Московский комсомолец".

По мнению министра, в случае, если церковь будет нарушать этот договор, то государство должно вмешаться, "сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас". "Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, - то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов", - выразил уверенность министр.

В январе правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Что там этот реакционер первой гильдии и маннергеймоман, активный пропагандист социального регресса темнит? Какая такая особая процедура? Обыкновенный рейдерский захват государственного помещения ОПГ РПЦ - причём все научно ценные экспонаты уже спешно вывозятся по распоряжению и в помещения этого же самого Мединского! Чтобы господа первейшия лица имели счастье встретить Пасху Господню во Исаакии, как завещал им любимый Ельцин - первый подсвечник всея Руси. Но мы-то знаем, каким может быть и каким был Исаакий - с Маятником Фуко гигантским и прочими научными экспонатами - Мединский что, в рамках "согласования" вернёт часть экспонатов и отменит платочко-надевание на головы грешниц? Нет? Ну тогда и нечего там светиться - протест будет расти и с божьей и Минкульта помощью перерастёт во всероссийский - вот пусть тогда не мелкие "решалы" а сам государь православных россиянъ явит свой лик и рейтинг в городе трёх революций! Пусть перед народом выступит, мы ему и трибунку дадим - проведёт внеплановую "Прямую линию с президентом". А там уже вече и решит, причём не только судьбу Исаакия, но и свою, формационную судьбу - дальше сползать в позапрошлое "империи" или шагать вперёд путём республики к социализму, а значит к новой революции и отделению ОПГ РПЦ от государства.

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