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Московский листок

Мединский направлен "решалой" в Ленинград, чтоб Исаакий отдать РПЦ "цивилизованно"

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 1

реакция рпц мракобесие ленинград социальный регресс реституция
Мединский направлен "решалой" в Ленинград, чтоб Исаакий отдать РПЦ "цивилизованно"

Русская православная церковь и власти Санкт-Петербурга должны тщательно проработать договоренности о функционировании Исаакиевского собора после его передаче церкви, считает министр культуры Владимир Мединский. 

"К Исаакию, безусловно, особое отношение - и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время? Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором", - отметил министр в интервью газете "Московский комсомолец". 

По мнению министра, в случае, если церковь будет нарушать этот договор, то государство должно вмешаться, "сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас". "Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, - то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов", - выразил уверенность министр. 

В январе правительство Петербурга объявило о решении передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Что там этот реакционер первой гильдии и маннергеймоман, активный пропагандист социального регресса темнит? Какая такая особая процедура? Обыкновенный рейдерский захват государственного помещения ОПГ РПЦ - причём все научно ценные экспонаты уже спешно вывозятся по распоряжению и в помещения этого же самого Мединского! Чтобы господа первейшия лица имели счастье встретить Пасху Господню во Исаакии, как завещал им любимый Ельцин - первый подсвечник всея Руси. Но мы-то знаем, каким может быть и каким был Исаакий - с Маятником Фуко гигантским и прочими научными экспонатами - Мединский что, в рамках "согласования" вернёт часть экспонатов и отменит платочко-надевание на головы грешниц? Нет? Ну тогда и нечего там светиться - протест будет расти и с божьей и Минкульта помощью перерастёт во всероссийский - вот пусть тогда не мелкие "решалы" а сам государь православных россиянъ явит свой лик и рейтинг в городе трёх революций! Пусть перед народом выступит, мы ему и трибунку дадим - проведёт внеплановую "Прямую линию с президентом". А там уже вече и решит, причём не только судьбу Исаакия, но и свою, формационную судьбу - дальше сползать в позапрошлое "империи" или шагать вперёд путём республики к социализму, а значит к новой революции и отделению ОПГ РПЦ от государства. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
бугагагага написал 23.03.2017 13:18
Вот вот, пусть отдают скарей, а то уже Протоны взлетать не хочут, запуски видите ли ихние откладывают. Пора жертвы приносить богу для ублажения пусть
даж ввиде больших помещений культурного пользования, тем более что вряд ли руснявые вонючки смогут воспрепятсвовать. Аминь
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