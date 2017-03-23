Граждане РФ намекнули Кремлю, что они советский, а не регрессирующий в дореволюционность народ

Спустя столетие после отречения от престола императора Николая II в ходе февральской революции 1917 года и на фоне обсуждения идеи главы Крыма Сергея Аксенова вернуть в Россию монархию социологи выяснили, что большинство россиян выступают против этой формы правления, сообщает ВЦИОМ.

Доля россиян, которые говорят, что в принципе не против монархии, но не видят "такого человека, который бы мог стать монархом в России", - 22%. Еще 6% выступают "за монархию". Эти цифры мало изменились с 2006 года (19% и 3%). Вместе с тем категорически против существования монархической формы правления в нашей стране сегодня 68% россиян.

При ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% - республику.

Среди тех, кто терпимо относится к монархии, - молодые люди 18-34 лет, жители обеих столиц, активные интернет-пользователи и сторонники непарламентских партий.

Опрос проведен 16-18 марта 2017 года среди 1800 респондентов по случайной выборке телефонных номеров. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Глава Крыма Сергей Аксенов 14 марта заявил о необходимости вернуть в Россию монархию, а также высказался в пользу наделения президента Владимира Путина большими полномочиями вплоть до пожизненного президентства и введения диктатуры.

- Обсуждать реставрацию монархии, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - сейчас в России, это примерно как обсуждать, имея возле обсуждающих на стартовой площадке "Буран", как и где нарыть песочку для кошачьего туалета поблизости, тогда как экспедиция отправляется за лунным грунтом и есть все технические средства, чтобы этот грунт доставить на Землю (это, правда, сделали американцы, но и с нами поделились) не для кошек, а для всего человечества, вот поэтому-то меня и поражают эти, вбрасываемые кремлядиными социолухами, "дискуРссии" всякий раз не менее, чем решения Центробанка (либералов) в очередной раз закупать валюту: всё это как будто не в нашем 21-м веке происходит; народец всерьёз думает, как ему именовать правящий класс, монархами или силовигархами, потом этому народу вроде как разрешают чисто терминологически, дизайнерски не скатываться вместе с государством вниз даже по хронологии 20-го века, и народ уже рад - а рядом стоят такие производственные мощности, такие технологии, что давно, при сохранении Советской власти и партийной мобилизованности общества позволили бы ему освоить косомос и другие планеты, выстроить новые города и республики там, а не ютиться на "постсоветском пространстве", убивая в конкурентных междоусобицах так мешающих поделившим СССР буржуям своих же братьев! вокруг - та самая инфраструктура, даже те же самые знания и специалисты, которые позволяли СССР расти до 290 миллионов в измерении населения и быть первыми в космосе, а это, обрушенное контрреволюцией в регресс общество ещё решает, нужен ему царь или нет! беда в том, что нет и мобилизующей структуры пока - такой партийной силы, какая была у ВКП(б), хотя некоторые ростки её сейчас на наших ладонях...

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