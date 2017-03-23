В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
В эфире телеканала "112.Украина" Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена, и им оказался бывший депутат Госдумы РФ, однако отказался назвать его имя и фамилию.
Позже на уточняющий вопрос ведущего, действительно ли убитый - Денис Вороненков, правоохранитель ответил утвердительно. "Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ", - сказал Крищенко.
По его словам, это убийство заказное. "Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления", - заявил правоохратитель.
Он отметил, что раненые нападающий и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной. На месте происшествия работает следственная группа СБУ.
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Facebook сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним. "Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал Пономарев.
- Вот же как, 9 резидентур ГРУ выявила СБУ, а десятая вот достала Вороненкова, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Грешно, конечно, иронизировать над смертью человека, тем более такого выдающегося коммуниста, как депутат от КПРФ Вороненков, но уж больно как-то походит это не на политическое убийство - покойный в политическом пространстве представлял величину "околоноля" - а на обычную криминальную разберку. Убить человека в современном Киеве очень просто и стоит недорого. А за покойным долги водились...
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Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 15:16
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 15:12
15426378 написал 23.03.2017 15:12
Не стоит тратить нервы на это.
Конечно,можно было бы узнать с его
грязного языка много интересного
(той же внутренней грязи),но надо
думать о другом - ОБ ОЧИЩЕНИИ ОТ
ЭТОЙ ГРЯЗИ НЕЗДОРОВОГО ОРГАНИЗМА
под названием = РОССИЯ + все
постсоветское пространство (там
метастазы находятся).
Лис написал 23.03.2017 15:11
неа... написал 23.03.2017 15:02
чо, пинка получил от куратора? гы-гы-гы
Хреновина написал 23.03.2017 15:00
доктор жЫдоведоФФДальС.Ский!йЁ!" написал 23.03.2017 15:00
.
Ога, из двадцати постов пятнадцать от = каклы!
О как "возбудились", аж свои обтруханные шальвары сменить калам некогда, так и стоят = обтекают...
стоик6701 написал 23.03.2017 14:58
Ну уехал человек на Украину, его личное дело - зачем убивать?
Любитель конспирологии написал 23.03.2017 14:58
докторЁ. жЫдоведоФФДальССкий!йЁ! написал 23.03.2017 14:54
Когда-то в Африке прекрасный город Солсбери, столицу зажиточной Родезии, переименовали в Хараре. И постепенно вокруг этого Хараре начала образовываться Зимбабве. Потом эта Зимбабве приобрела независимость и сейчас гордо несет звание самой нищей страны мира. Я, конечно, не сравниваю, но...
В России тоже одно время увлекались переименованиями и тень Зимбабве уже накрывала страну. Мы выкарабкались.
Украина - вряд ли, посмотрите на лица ее правителей. Кунсткамера и полное подтверждение теории Ломброзо.
А деньги, кстати, они нам не из-за жадности не отдают. Просто украинцы очень не любят, когда деньги достаются не им, а соседям. Украинцев сразу от этого обуревает зависть, они начинают злиться, скакать и скандировать.
Странно, но многие хохлы, особенно западенские, Россию ненавидят сильней, чем любят свою Украину. "Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла", - эта фраза не зря претендует на их национальную идею. А я тут подсчитал, и получилось, что каждый гражданин Украины, не считая стариков и детей, должен нам примерно по сто долларов. Официально заявляю, что лично мне Украина все отдала.
Я просто не заплатил одной любвеобильной украинке за оказанные мне услуги. Хотя там и услуги были, если честно...
По-европейски оказанные, без души, без любви и без страсти.
И закончились фразой "Выведите ваши войска!" Я вывел, отвернулся и понял, что больше не могу. И получать услуги, и слушать про Украину.
Про эту Савченку, отрастившую в голодных гэбешных застенках такую задницу, которой позавидует Дженифер Лопес. К тому же меня всегда пугали барышни, обещающие вырывать мужчинам кадыки.
А когда я услышал ее последнее выступление, где она обещала пойти босиком на смерть, то сразу почему-то вспомнил реакцию одной пожилой крестьянки на метания Анны Карениной. "Корову бы ей. А лучше - две", - сказала эта крестьянка, прослушав краткое содержание романа.
пр. слд.
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 14:54
И стреляет, и травит любыми способами, почти как Йося Сралин и Берия.
интересно, а... написал 23.03.2017 14:53
приказ получили или что?
Матрос написал 23.03.2017 14:52
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Ну если киллера поймали прямо на месте преступления - точно феэсбешник. Феэсбешников всегда ловят прямо на месте преступления. Они перед тем, как на дело идти так нажираются, что просто отползти далеко не могут.
Взять хоть ситуацию с ликвидацией Яндарбиева в Катаре. Феэсбешников там катарские спецслужбы переловили мгновенно. В тот же день. Феэсбешников всегда ловят. Они не могут не обосраться.
жоповеду написал 23.03.2017 14:49
а вот
распятые мальчики, су-25 и летчик волошин, подбитые Абрамсы и леопарды
наемники из США и Польши, фосфорные бомбы над Славянском, фотожабы леонтьева - это вранье рашапропаганды.
просто читатель написал 23.03.2017 14:47
российские беспилотники сбрасывали фосфорные заряды
кто бы это мог сделать?
то что ольгинцы все визжат - как бы намекает на соответствующий приказ им
доктор жЫдоведоФФДальС. написал 23.03.2017 14:46
Вчера, вот, в лондОне кипишь навели.
Ночью каклов повзрывали на спецскладе.
А сейчас у центре кУева мочканули любимого каклами, и такого им нужного = Вороненкова!
Слава = фоССфорецирующим Бурятам!
БеЗпилотникам = Слава!
лису написал 23.03.2017 14:45
Просто Дмитрий написал 23.03.2017 14:44
стоик6700 написал 23.03.2017 14:43
Ну уехал человек на Украину, его личное дело - зачем убивать?
Джихад по кремлевски написал 23.03.2017 14:39
киллер ранен и находится в больнице под охраной
узнаем много интересного
готовимся слушать очередные "этонемы и настамнет" от лаврова
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Ничего интересного не услышим. В Украине спецам из России раздолье. Ищешь какого нибудь кретина типа горевших в Одессе , даешь ему наган , указываешь на любого прохожего со словами - это враг , мочи его во славу русского мира и дело сделано. Уряя!
Такие идиоты скоро не кончатся. Их Россией тут насеяно немеряно. Такой себе российский. Вариант шахидов-террористов. Азиясс.