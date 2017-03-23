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Московский листок

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 38

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко. 

В эфире телеканала "112.Украина" Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена, и им оказался бывший депутат Госдумы РФ, однако отказался назвать его имя и фамилию. 

Позже на уточняющий вопрос ведущего, действительно ли убитый - Денис Вороненков, правоохранитель ответил утвердительно. "Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ", - сказал Крищенко.

По его словам, это убийство заказное. "Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления", - заявил правоохратитель.

Он отметил, что раненые нападающий и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной. На месте происшествия работает следственная группа СБУ.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Facebook сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним. "Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал Пономарев.

- Вот же как, 9 резидентур ГРУ выявила СБУ, а десятая вот достала Вороненкова, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Грешно, конечно, иронизировать над смертью человека, тем более такого выдающегося коммуниста, как депутат от КПРФ Вороненков, но уж больно как-то походит это не на политическое убийство - покойный в политическом пространстве представлял величину "околоноля" - а на обычную криминальную разберку. Убить человека в современном Киеве очень просто и стоит недорого. А за покойным долги водились...



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Всего комментариев к статье: 38
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(без названия)
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 15:16
Сперва ГолуБая братва свалила все свои кражи и долги на Вороненкова, а потом грохнула.
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Жопой ДавальССкий чЁ-то раздухарился.
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 15:12
Дочкое6, тебе чЁ в жопу на ГолуБянке засадили аж до горла, что ты тут завизжал свниньей недорезанной.
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О карме конкретного индивидуума и страны
15426378 написал 23.03.2017 15:12
ВнутриМРАЗИЙНЫЕ разборки...
Не стоит тратить нервы на это.
Конечно,можно было бы узнать с его
грязного языка много интересного
(той же внутренней грязи),но надо
думать о другом - ОБ ОЧИЩЕНИИ ОТ
ЭТОЙ ГРЯЗИ НЕЗДОРОВОГО ОРГАНИЗМА
под названием = РОССИЯ + все
постсоветское пространство (там
метастазы находятся).
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Re:
Лис написал 23.03.2017 15:11
Подумаешь,грохнули какого то ушлепка,который задолжал криминальной братве.Туда ему и дорога.
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(без названия)
неа... написал 23.03.2017 15:02
тут половина твоих комментов, жоповед
чо, пинка получил от куратора? гы-гы-гы
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(без названия)
Хреновина написал 23.03.2017 15:00
Пу- неполноценный долбаный, мелкий , уголовный "мститель"! Достоин лопатки...
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Re: ( интереснЕ, хи-хи...
доктор жЫдоведоФФДальС.Ский!йЁ!" написал 23.03.2017 15:00
" а почему рашафашики так возбудились?________какло/Гондоненко
.
Ога, из двадцати постов пятнадцать от = каклы!
О как "возбудились", аж свои обтруханные шальвары сменить калам некогда, так и стоят = обтекают...
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(без названия)
стоик6701 написал 23.03.2017 14:58
карлик-Самец со своим болезненным комплексом половой неполноценности уже задолбал?
Ну уехал человек на Украину, его личное дело - зачем убивать?
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Дяде Вове это точно не нужно было
Любитель конспирологии написал 23.03.2017 14:58
Что бы там ни говорили хохлы, но Вовке это совсем не нужно было. Из Вороненкова и так уже вытянули в СБУ все, что им надо, а потом убрали, как отработанный материал. Даже если у оставшегося в живых киллера найдут удостоверения "майора ГРУ", то это будет очевидная липа и лишнее подтверждение, что это дело рук хохлов.
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Продолжим гонять хохлов их же обосЦатыми турецЬкими шалЬварами
докторЁ. жЫдоведоФФДальССкий!йЁ! написал 23.03.2017 14:54
Она, Украина, кстати, должна нам три миллиарда долларов и отдавать не собирается. Этого, в принципе, следовало ожидать. Переименование городов даром не проходит.
Когда-то в Африке прекрасный город Солсбери, столицу зажиточной Родезии, переименовали в Хараре. И постепенно вокруг этого Хараре начала образовываться Зимбабве. Потом эта Зимбабве приобрела независимость и сейчас гордо несет звание самой нищей страны мира. Я, конечно, не сравниваю, но...
В России тоже одно время увлекались переименованиями и тень Зимбабве уже накрывала страну. Мы выкарабкались.
Украина - вряд ли, посмотрите на лица ее правителей. Кунсткамера и полное подтверждение теории Ломброзо.
А деньги, кстати, они нам не из-за жадности не отдают. Просто украинцы очень не любят, когда деньги достаются не им, а соседям. Украинцев сразу от этого обуревает зависть, они начинают злиться, скакать и скандировать.
Странно, но многие хохлы, особенно западенские, Россию ненавидят сильней, чем любят свою Украину. "Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла", - эта фраза не зря претендует на их национальную идею. А я тут подсчитал, и получилось, что каждый гражданин Украины, не считая стариков и детей, должен нам примерно по сто долларов. Официально заявляю, что лично мне Украина все отдала.
Я просто не заплатил одной любвеобильной украинке за оказанные мне услуги. Хотя там и услуги были, если честно...
По-европейски оказанные, без души, без любви и без страсти.
И закончились фразой "Выведите ваши войска!" Я вывел, отвернулся и понял, что больше не могу. И получать услуги, и слушать про Украину.
Про эту Савченку, отрастившую в голодных гэбешных застенках такую задницу, которой позавидует Дженифер Лопес. К тому же меня всегда пугали барышни, обещающие вырывать мужчинам кадыки.
А когда я услышал ее последнее выступление, где она обещала пойти босиком на смерть, то сразу почему-то вспомнил реакцию одной пожилой крестьянки на метания Анны Карениной. "Корову бы ей. А лучше - две", - сказала эта крестьянка, прослушав краткое содержание романа.
пр. слд.
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(без названия)
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 14:54
Совсем озверела ботоксная крыса!
И стреляет, и травит любыми способами, почти как Йося Сралин и Берия.
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(без названия)
интересно, а... написал 23.03.2017 14:53
а почему рашафашики так возбудились?
приказ получили или что?
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Re:
Матрос написал 23.03.2017 14:52
"киллер ранен и находится в больнице под охраной..."
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Ну если киллера поймали прямо на месте преступления - точно феэсбешник. Феэсбешников всегда ловят прямо на месте преступления. Они перед тем, как на дело идти так нажираются, что просто отползти далеко не могут.
Взять хоть ситуацию с ликвидацией Яндарбиева в Катаре. Феэсбешников там катарские спецслужбы переловили мгновенно. В тот же день. Феэсбешников всегда ловят. Они не могут не обосраться.
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(без названия)
жоповеду написал 23.03.2017 14:49
про бурятов - факт, как и про беспилотники
а вот
распятые мальчики, су-25 и летчик волошин, подбитые Абрамсы и леопарды
наемники из США и Польши, фосфорные бомбы над Славянском, фотожабы леонтьева - это вранье рашапропаганды.
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(без названия)
просто читатель написал 23.03.2017 14:47
Про взрывы складов в Украине - там все понятно.
российские беспилотники сбрасывали фосфорные заряды
кто бы это мог сделать?
то что ольгинцы все визжат - как бы намекает на соответствующий приказ им
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Re: Длинная рука Лубянки...( огА!
доктор жЫдоведоФФДальС. написал 23.03.2017 14:46
Как слаженно действуют НАШИ фоССфоресцирующиеся Буряты на беЗпЕлотниках!
Вчера, вот, в лондОне кипишь навели.
Ночью каклов повзрывали на спецскладе.
А сейчас у центре кУева мочканули любимого каклами, и такого им нужного = Вороненкова!
Слава = фоССфорецирующим Бурятам!
БеЗпилотникам = Слава!
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(без названия)
лису написал 23.03.2017 14:45
Вы лично видели эти могильники? И с чего вы взяли что на России могильники меньше?
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(без названия)
Просто Дмитрий написал 23.03.2017 14:44
Доброго дня суток.На месте преступления уже нашли удостоверения ГРУ и российские флаги?Киев "повесит" этот труп на Москву - как обычно, как он уже "повесил" взрыв склада боеприпасов под Харьковом. Да ему что угодно надо, чтобы "стрелки" перевести - могли и специально только для этого грохнуть.Очень похоже на провокацию типа "сакральная жертва" (убийства на Майдане, убийство Немцова). Вороненков никакой угрозы Кремлю не представлял. Для противников Кремля он никакого интереса не представлял. Но, это из области рассуждений "кому это выгодно". В реальной жизни возможны варианты.Вой уже начался.
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(без названия)
стоик6700 написал 23.03.2017 14:43
карлик-Самец со своим болезненным комплексом половой неполноценности уже задолбал?
Ну уехал человек на Украину, его личное дело - зачем убивать?
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Re:
Джихад по кремлевски написал 23.03.2017 14:39
для Головенко написал
киллер ранен и находится в больнице под охраной
узнаем много интересного
готовимся слушать очередные "этонемы и настамнет" от лаврова
*****************
Ничего интересного не услышим. В Украине спецам из России раздолье. Ищешь какого нибудь кретина типа горевших в Одессе , даешь ему наган , указываешь на любого прохожего со словами - это враг , мочи его во славу русского мира и дело сделано. Уряя!
Такие идиоты скоро не кончатся. Их Россией тут насеяно немеряно. Такой себе российский. Вариант шахидов-террористов. Азиясс.
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