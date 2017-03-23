В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков

В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Российской Федерации Денис Вороненков, сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

В эфире телеканала "112.Украина" Крищенко сообщил, что личность убитого час назад в центре столицы установлена, и им оказался бывший депутат Госдумы РФ, однако отказался назвать его имя и фамилию.

Позже на уточняющий вопрос ведущего, действительно ли убитый - Денис Вороненков, правоохранитель ответил утвердительно. "Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ", - сказал Крищенко.

По его словам, это убийство заказное. "Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления", - заявил правоохратитель.

Он отметил, что раненые нападающий и охранник Вороненкова находятся в больнице под охраной. На месте происшествия работает следственная группа СБУ.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в своем Facebook сообщил, что Вороненков шел на встречу с ним. "Денис Вороненков убит в 11-25 у Премьер Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - написал Пономарев.

- Вот же как, 9 резидентур ГРУ выявила СБУ, а десятая вот достала Вороненкова, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Грешно, конечно, иронизировать над смертью человека, тем более такого выдающегося коммуниста, как депутат от КПРФ Вороненков, но уж больно как-то походит это не на политическое убийство - покойный в политическом пространстве представлял величину "околоноля" - а на обычную криминальную разберку. Убить человека в современном Киеве очень просто и стоит недорого. А за покойным долги водились...