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Московский листок

В Хакасии оставшиеся без зарплаты строители обратились за помощью к Трампу

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 3

Хакасские строители, возводившие жилье после крупного пожара весной 2015 года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу, сообщает портал Sibnet.ru.

«Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаются к вам строители государственной федеральной стройки Республики Хакасия. Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет», - цитирует издание участника оргкомитета по организации голодовки Евгения Салтынюка.

В знак протеста строители намерены в понедельник на главной площади Абакана перед зданием правительства республики начать голодовку. «Не уйдем пока не получим деньги», - пояснил Салтынюк.

Местные власти, в свою очередь, обвиняют в задержке выплаты зарплат недобросовестных подрядчиков. «Есть бригада строителей, которые говорят, что с ними не рассчитались. У одного из них есть решение суда о том, что компания была обязана выплатить ему более 290 тысяч рублей, но приставы не смогли взыскать с этой организации ничего, так как имущества у нее не оказалось», - пояснила изданию пресс-секретарь главы Хакасии Ольга Колесникова.

Напомним, масштабная стройка в республике началась после пожара, произошедшего 12 апреля 2015 года. Тогда огнем было уничтожено 1,2 тысячи домов в 35 населенных пунктах республики. Без крова остались 4,7 тысячи человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
РЛМ написал 23.03.2017 14:16
Местные власти, в свою очередь, обвиняют в задержке выплаты зарплат недобросовестных подрядчиков.
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Интересно, а чего это у власти появляются недобросовестные подрядчики?
И почему власть не отвечает собственной задницей за выбор недобросовестных подрядчиков?
И последний вопрос - если власть ни за что не отвечает, сколько она поимела от этих недобросовестных подрядчиков?
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(без названия)
Лис написал 23.03.2017 14:14
Трамп такой же клоун как и Путин.
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Трамп введи войска
Из Сибири написал 23.03.2017 14:05
Трамп введи войска
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