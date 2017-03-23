В Хакасии оставшиеся без зарплаты строители обратились за помощью к Трампу

Хакасские строители, возводившие жилье после крупного пожара весной 2015 года, обратились за помощью к президенту США Дональду Трампу, сообщает портал Sibnet.ru.

«Уважаемый господин Дональд Трамп, обращаются к вам строители государственной федеральной стройки Республики Хакасия. Да, мы ко всему миру обращаемся с просьбой чтоб нам помогли достучаться до президента России, чтобы он наконец увидел и услышал нас. А то прилетает только в Хакасию отдыхать, больше ему дел в Хакасии нет. Два года бьемся, пишем президенту, что нам зарплату не выплачивают, наши деньги украли. На власть надежды нет», - цитирует издание участника оргкомитета по организации голодовки Евгения Салтынюка.

В знак протеста строители намерены в понедельник на главной площади Абакана перед зданием правительства республики начать голодовку. «Не уйдем пока не получим деньги», - пояснил Салтынюк.

Местные власти, в свою очередь, обвиняют в задержке выплаты зарплат недобросовестных подрядчиков. «Есть бригада строителей, которые говорят, что с ними не рассчитались. У одного из них есть решение суда о том, что компания была обязана выплатить ему более 290 тысяч рублей, но приставы не смогли взыскать с этой организации ничего, так как имущества у нее не оказалось», - пояснила изданию пресс-секретарь главы Хакасии Ольга Колесникова.

Напомним, масштабная стройка в республике началась после пожара, произошедшего 12 апреля 2015 года. Тогда огнем было уничтожено 1,2 тысячи домов в 35 населенных пунктах республики. Без крова остались 4,7 тысячи человек. Погибли 32 человека. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 миллиардов рублей.