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Московский листок

Беглый зюгановец Вороненков недолго прожил в Киеве: убит радикалами

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 6

украина кризис укронацизм
Беглый зюгановец Вороненков недолго прожил в Киеве: убит радикалами

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Одна из основных версий - праворадикальная мотивация убийства "москаля", по образцу убийства писателя Бузины. Но есть и дополнительная версия. Поскольку Вороненкова кое-кто из окружения киевских либералов прочил в губернаторы Одессы, а там у "Правого сектора" и скрывающегося за ним Коломойского давно свои интересы - вполне чёткая мотивация убийства выстраивается. Борьба за власть с нацистским уклоном, поскольку то, что казалось ещё год назад в Москве баснями о "несуществующей бандеровщине" - стало реальностью наци-киллеров, одержимых идеями чистоты крови и процветания нации. Как ещё Машу Гайдар там не обидели эти же "богатыри" коллективно - теперь диву даёшься, ведь она была тоже очень даже "расово неправильная"...

Причём косвенным виновником такого радикального исхода "жития отступника" в Киеве - является заместитель и один из возможных преемников Зюганова на первейшем посту в ЦК КПРФ академик В.И. Кашин. Вот как он "анонсировал" губернаторский апгрейд "отступника" 14 февраля: 

"Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.

По его словам, тот факт, что Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство, многое объясняет.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с супругой Марией Максаковой - оперной певицей и экс-депутатом от «Единой России», получил украинское гражданство."

 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Сожитель Кабаевой - Нас там нет, но мочить будем написал 23.03.2017 14:57
Ну сейчас пойдет разная вонь от Соловья-Киселя, лишь бы ботоксную крысу отмазать.
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Re:
perplexed написал 23.03.2017 14:28
быстро вы действуете. только вчера собакой стал (позавчера отрышкины все фракцией еще пели на его свадьбе), а сегодня уже в расход.
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(без названия)
Дед Отмороз написал 23.03.2017 14:20
КАК ГОВОРИТ СТАРАЯ РУССКАЯ ПОГОВОРКА: "СОБАКЕ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ".
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(без названия)
perplexed написал 23.03.2017 14:17
по ходу все онлайн ресурсы получили директиву без намеков, даже баранов срочно выскочил и голосит про криминал
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... убит радикалами
За написал 23.03.2017 14:04
Вопрос:
1. Кто/что такое радикалы?
(если вы, господа хорошие, намекаете на украинских наци - тоздорово ошибаетесь.
Оно им надо?)
2. Когда будем писать по-русски.
.
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А на длинную руку Лубянки...
Пупс написал 23.03.2017 14:02
...так-таки никто и не грешит?
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