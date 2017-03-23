Беглый зюгановец Вороненков недолго прожил в Киеве: убит радикалами

В Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию. Одна из основных версий - праворадикальная мотивация убийства "москаля", по образцу убийства писателя Бузины. Но есть и дополнительная версия. Поскольку Вороненкова кое-кто из окружения киевских либералов прочил в губернаторы Одессы, а там у "Правого сектора" и скрывающегося за ним Коломойского давно свои интересы - вполне чёткая мотивация убийства выстраивается. Борьба за власть с нацистским уклоном, поскольку то, что казалось ещё год назад в Москве баснями о "несуществующей бандеровщине" - стало реальностью наци-киллеров, одержимых идеями чистоты крови и процветания нации. Как ещё Машу Гайдар там не обидели эти же "богатыри" коллективно - теперь диву даёшься, ведь она была тоже очень даже "расово неправильная"...

Причём косвенным виновником такого радикального исхода "жития отступника" в Киеве - является заместитель и один из возможных преемников Зюганова на первейшем посту в ЦК КПРФ академик В.И. Кашин. Вот как он "анонсировал" губернаторский апгрейд "отступника" 14 февраля:

"Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.

По его словам, тот факт, что Вороненков подтвердил свое полученное недавно украинское гражданство, многое объясняет.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с супругой Марией Максаковой - оперной певицей и экс-депутатом от «Единой России», получил украинское гражданство."