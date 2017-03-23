В Висконсине бытовая ссора в банке переросла в убийства, погиб полицейский

Четыре человека, включая полицейского, были застрелены в небольшом городе на севере штата Висконсин, сообщает Associated Press. По предварительной информации, все началось в отделении банка, куда вызвали полицию из-за бытовой ссоры. Прибывшие офицеры обнаружили в учреждении два трупа. Застреливший их человек к этому моменту скрылся.

Через 10 минут поступил сигнал о стрельбе в офисе юридической фирмы, а затем стрельба произошла в многоквартирном доме. СМИ выяснили, что полицейский был застрелен близ жилого комплекса, когда шла операция по нейтрализации преступника.

В полиции пока не комментируют произошедшее, говорится лишь, что в настоящее время угрозы безопасности нет.

Напомним, последний аналогичный эссидент произошёл в США в сентябре минувшего года. 25-го сентября в кампусе университета Иллинойса в США произошел очередной инцидент со стрельбой: очевидцы сообщают минимум о девяти пострадавших. Стрелок скрылся с места бойни, студентов предупреждают об опасности и рекомендуют не выходить на улицы. Несколько часов назад полиция задержала стрелка из торгового центра Cascade Mall в штате Вашингтон, там погибли пять человек.

Очередной инцидент произошел в кампусе Иллинойсского университета в городе Урбан-Шампейн. "Держитесь подальше от Грин-стрит и второй улицы", - говорится в сообщении на сайте университета. Студенческая газета Daily Illini сообщает, что выстрелы прозвучали около часа ночи по местному времени. Стрельба произошла на аллее недалеко от популярного местного бара "The Red Lion".

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