Убитый экс-депутат ГД Вороненков шёл на встречу с экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым

По последним сведениям, убитый в Киеве экс-депутат фракции КПРФ в ГД Вороненков был застрелен по пути на встречу с другим экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым. Владимиру Путину сообщили об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Президент проинформирован об убийстве Вороненкова", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В то же время представитель Кремля отказался каким-либо образом прокомментировать это преступление. "Это не наша тема", - цитирует слова Пескова телеканал "Дождь".
Заочно арестованный в России по делу о мошенничестве и получивший гражданство Украины после переезда в эту страну прошлой осенью Денис Вороненков был убит утром 23 марта в центре Киева на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас". Вороненкова и его охранника расстрелял киллер. Охранник, попавший под пули, успел открыть ответную стрельбу и ранить нападавшего.
Как стало известно, киллер схвачен на месте преступления, его личность устанавливается. В настоящее время оба раненых находятся под охраной в больнице. Полиция рассматривает версию заказного убийства.
Денис Вороненков, представлявший в предыдущем созыве Думы фракцию КПРФ, осенью 2016 года уехал на Украину, где дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и подверг резкой критике политику российских властей.
3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова. Его объявили в международный розыск, хотя было точно известно, что экс-депутат проживал в Киеве вместе с женой, также бывшим депутатом от партии "Единая Россия", певицей Марией Максаковой.
Вороненков обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По данным следствия, экс-депутат в 2011 году совершил рейдерский захват здания в центре Москвы. Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы, после чего продали здание за 20 млн рублей при его рыночной стоимости 127 млн рублей.
Напомним, что после переезда в Киев Вороненкову как "клятому москалю" неоднократно угрожали убийством праворадикалы. В свою очередь, бывшие коллеги по фракции КПРФ прочили ему большое государственное будущее.
"Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.
Новости по теме:
Беглый зюгановец Вороненков недолго прожил в Киеве: убит радикалами
В центре Киева был убит бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков
|
|
Санек написал 23.03.2017 16:46
Лис написал 23.03.2017 16:46
СтарпЁр написал 23.03.2017 16:44
***
ролд написал 23.03.2017 16:43
Новости. написал 23.03.2017 16:38
* Вороненков и Максакова это бычок и телка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению.
Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украину. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой...
После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой.
Создается нужный образ сакральной жертвы.
Сейчас их ведут на пик информационной вершины. Как только задача будет выполнена, эту не умную парочку специально обученные люди из СБУ убъют. "
http://jadore-odessa.livejournal.com/704217.html
лису написал 23.03.2017 16:37
Лис написал 23.03.2017 16:22
7)))) написал 23.03.2017 16:15
Но с другой стороны, мало что ли киллеры Хyйла людей по всему свету убили?
Даже в самых "крутых", с точки зрения безопасности, странах (да тот же Березовский)?
Короче, если террором занимается не "махмуд" из горного аула с берданкой, а аппаратище, в руках которого безграничные ресурсы, то абсолютно безопасно, разве что на Луне. Туда с батута комитетчикам не допрыгнуть.
А так, это война. Уже совсем неприкрытая. И уже не гибридная.
Окурок слетает с катушек окончательно.
все.очевидно написал 23.03.2017 16:15
"он слишком много знал" - про каждого из убитых
Лис написал 23.03.2017 16:02
Hggh написал 23.03.2017 15:59
Это что?! написал 23.03.2017 15:49
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!
как это верно! написал 23.03.2017 15:43
Этих ольгинских пропагандов трудно отследить что ли? Засрутт же любую тему!
О россии они не слова не пишут!
как это верно! написал 23.03.2017 15:41
Этих ольгинских пропагандов трудно отследить что ли? Засрутт же любую тему!
О россии они не слова не пишут!
---
какие смешные россияне - стукачество у них неистребимое. Лжецы, стукачи, подонки.
Это что?! написал 23.03.2017 15:33
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!