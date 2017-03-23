Убитый экс-депутат ГД Вороненков шёл на встречу с экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым

По последним сведениям, убитый в Киеве экс-депутат фракции КПРФ в ГД Вороненков был застрелен по пути на встречу с другим экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым. Владимиру Путину сообщили об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Президент проинформирован об убийстве Вороненкова", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отказался каким-либо образом прокомментировать это преступление. "Это не наша тема", - цитирует слова Пескова телеканал "Дождь".

Заочно арестованный в России по делу о мошенничестве и получивший гражданство Украины после переезда в эту страну прошлой осенью Денис Вороненков был убит утром 23 марта в центре Киева на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас". Вороненкова и его охранника расстрелял киллер. Охранник, попавший под пули, успел открыть ответную стрельбу и ранить нападавшего.

Как стало известно, киллер схвачен на месте преступления, его личность устанавливается. В настоящее время оба раненых находятся под охраной в больнице. Полиция рассматривает версию заказного убийства.

Денис Вороненков, представлявший в предыдущем созыве Думы фракцию КПРФ, осенью 2016 года уехал на Украину, где дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и подверг резкой критике политику российских властей.

3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова. Его объявили в международный розыск, хотя было точно известно, что экс-депутат проживал в Киеве вместе с женой, также бывшим депутатом от партии "Единая Россия", певицей Марией Максаковой.

Вороненков обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По данным следствия, экс-депутат в 2011 году совершил рейдерский захват здания в центре Москвы. Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы, после чего продали здание за 20 млн рублей при его рыночной стоимости 127 млн рублей.

Напомним, что после переезда в Киев Вороненкову как "клятому москалю" неоднократно угрожали убийством праворадикалы. В свою очередь, бывшие коллеги по фракции КПРФ прочили ему большое государственное будущее.

"Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников.

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