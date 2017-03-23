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Московский листок

Убитый экс-депутат ГД Вороненков шёл на встречу с экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 15

украина силовигархия майдан госдура
Убитый экс-депутат ГД Вороненков шёл на встречу с экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым

По последним сведениям, убитый в Киеве экс-депутат фракции КПРФ в ГД Вороненков был застрелен по пути на встречу с другим экс-депутатом фракции КПРФ Ильёй Пономарёвым. Владимиру Путину сообщили об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Президент проинформирован об убийстве Вороненкова", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

В то же время представитель Кремля отказался каким-либо образом прокомментировать это преступление. "Это не наша тема", - цитирует слова Пескова телеканал "Дождь". 

Заочно арестованный в России по делу о мошенничестве и получивший гражданство Украины после переезда в эту страну прошлой осенью Денис Вороненков был убит утром 23 марта в центре Киева на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас". Вороненкова и его охранника расстрелял киллер. Охранник, попавший под пули, успел открыть ответную стрельбу и ранить нападавшего. 

Как стало известно, киллер схвачен на месте преступления, его личность устанавливается. В настоящее время оба раненых находятся под охраной в больнице. Полиция рассматривает версию заказного убийства. 

Денис Вороненков, представлявший в предыдущем созыве Думы фракцию КПРФ, осенью 2016 года уехал на Украину, где дал показания Генеральной прокуратуре страны по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и подверг резкой критике политику российских властей. 

3 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Вороненкова. Его объявили в международный розыск, хотя было точно известно, что экс-депутат проживал в Киеве вместе с женой, также бывшим депутатом от партии "Единая Россия", певицей Марией Максаковой. 

Вороненков обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По данным следствия, экс-депутат в 2011 году совершил рейдерский захват здания в центре Москвы. Вороненков и его сообщники подали в налоговую инспекцию фиктивные документы, после чего продали здание за 20 млн рублей при его рыночной стоимости 127 млн рублей.

Напомним, что после переезда в Киев Вороненкову как "клятому москалю" неоднократно угрожали убийством праворадикалы. В свою очередь, бывшие коллеги по фракции КПРФ прочили ему большое государственное будущее. 

"Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков намерен стать губернатором Одесской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина. "Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу", - сказал Кашин, отметив, что получил такую информацию из нескольких ответственных источников. 

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Всего комментариев к статье: 15
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Уря!
Санек написал 23.03.2017 16:46
Он шел на встречу со своим агентом. Тогда он еще не подозревал, что явка провалена.
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Re:
Лис написал 23.03.2017 16:46
Коррупция в России-это больше чем коррупция.Это основа государственного строя.Так просто во власть не попадают и уходят от туда только вперед ногами.Вороненков сам сделал свой выбор.И мне его совсем не жаль.
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(без названия)
СтарпЁр написал 23.03.2017 16:44
У них маЁвка была запланирована?
***
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(без названия)
ролд написал 23.03.2017 16:43
чтой то плешивый опустился до такого примитивизма )) ... где полоний ? где шарф-ребролом ? где гексоген наконец !!
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Хохло-новости
Новости. написал 23.03.2017 16:38
" February 18th, 19:05
* Вороненков и Максакова это бычок и телка на заклании. СБУ их готовит к сакральному жертвоприношению.
Операция по своей сути проста. Сперва сформировали мотивацию бегства на Украину. Причем Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат: муж Максаковой...
После переезда на Украину сладкую парочку начинают раскручивать украинские и англосакские СМИ. Первые несколько дней их делают узнаваемыми. Затем из них начинают лепить непримиримых борцов с Путиным и его кровавым режимом. Каждый божий день этот образ усиливается разными байками об этих героях. Слова: Кремль, Путин, Москва, Россия составляют суть всех ток-шоу и интервью с участием Вороненкова и Максаковой.
Создается нужный образ сакральной жертвы.
Сейчас их ведут на пик информационной вершины. Как только задача будет выполнена, эту не умную парочку специально обученные люди из СБУ убъют. "
http://jadore-odessa.livejournal.com/704217.html
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(без названия)
лису написал 23.03.2017 16:37
из методички копипастишь? Вороненков то занимался коррупцией на России, кучу генералов ФСБ из за его расследования уволили
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Re:
Лис написал 23.03.2017 16:22
Что такого мог знать этот ушлепок?Он что в ФСБ или Министерстве Обороны работал.Обычный жуликоватый поц,который кинул "реальных пацанов".
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(без названия)
7)))) написал 23.03.2017 16:15
С одной стороны можно конечно сказать, что у хохлов не страна, а - проходной двор, и чекисты в ней чувствуют абсолютно вольготно.
Но с другой стороны, мало что ли киллеры Хyйла людей по всему свету убили?
Даже в самых "крутых", с точки зрения безопасности, странах (да тот же Березовский)?
Короче, если террором занимается не "махмуд" из горного аула с берданкой, а аппаратище, в руках которого безграничные ресурсы, то абсолютно безопасно, разве что на Луне. Туда с батута комитетчикам не допрыгнуть.
А так, это война. Уже совсем неприкрытая. И уже не гибридная.
Окурок слетает с катушек окончательно.
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(без названия)
все.очевидно написал 23.03.2017 16:15
путин убивает своих оппонентов и в Лондоне, и в Киеве, и перед Кремлем
"он слишком много знал" - про каждого из убитых
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Re:
Лис написал 23.03.2017 16:02
Еще одна "сакральная" жертва для того чтобы отвлечь людей от полной задницы в экономике.
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(без названия)
Hggh написал 23.03.2017 15:59
Такой словесный понос идет сейчас по поводу Вороненкова, что у нормального человека сумасшествие мозга может произойти. Госдума обвинила спецслужбы Украины, Рада и Порошенко обвинили спецслужбы России. Тот студент в красных кроссовках который якобы киллер,с ранением в голову, на врят ли что то ценное сможет следствию поведать. Одно понятно, новость резонансная и данное убийство выгодно всем.
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Господин Баранов! Наведите, в конце концов ,порядок на Вашем сайте!!!
Это что?! написал 23.03.2017 15:49
Все два идиота с Украины полностью дезорганизуют его работу! Загадили все ветки. Ладно, "Дмитрий из Запорожья", хоть, и полный идиот, но он редко тут появлятся!
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!
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(без названия)
как это верно! написал 23.03.2017 15:43
давно пора гнать всяких жоповедов и эту фашистскую гниду, которая гадит и оскорбляет украинцев на национальной почве. И любую тему сводит к говвну, хуяям, жжопам.
Этих ольгинских пропагандов трудно отследить что ли? Засрутт же любую тему!
О россии они не слова не пишут!
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(без названия)
как это верно! написал 23.03.2017 15:41
давно пора гнать всяких жоповедов и эту фашистскую гниду, которая гадит и оскорбляет украинцев на национальной почве. И любую тему сводит к говвну, хуяям, жжопам.
Этих ольгинских пропагандов трудно отследить что ли? Засрутт же любую тему!
О россии они не слова не пишут!
---
какие смешные россияне - стукачество у них неистребимое. Лжецы, стукачи, подонки.
Ответить
Господин Баранов! Наведите, в конце концов ,порядок на Вашем сайте!!!
Это что?! написал 23.03.2017 15:33
Все два идиота с Украины полностью дезорганизуют его работу! Загадили все ветки. Ладно, "Дмитрий из Запорожья", хоть, и полный идиот, но он редко тут появлятся!
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!
Ответить
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