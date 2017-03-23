Киллер Вороненкова скончался в больнице

Убийца экс-депутата Думы Дениса Вороненкова скончался в больнице, передает украинская газета "Вести" со ссылкой на главврача больницы, а также на сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану больницы. "Готовый. Вызывайте начальство", - прокомментировал один из силовиков кончину киллера.

Ранее сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил ранения в грудь и голову. "Убийца ранен в грудь и в голову. Сквозное ранение в голову не позволят проводить с ним следственные действия. Киллер на грани смерти, искусственно поддерживается сердечный ритм", - заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, убийца имел при себе паспорт гражданина Украины. В настоящее время следствие проверяет подлинность документа. "Пока мы не проведем окончательную проверку - он гражданин Украины, когда узнаем окончательно, кто он - тогда сообщим", - сказал он.

По данным правоохранителей, киллер Вороненкова - 1988 года рождения. Он находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Напомним, Денис Вороненков был убит в четверг возле входа в отель "Премьер-палас" в Киеве. По словам начальника главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко, инцидент произошел, когда экс-парламентарий выходил из гостиницы вместе со своей охраной. В этот момент неизвестный в балаклаве открыл огонь из пистолета ТТ, после чего произошла перестрелка с охранником экс-депатута Госдумы. В итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу.