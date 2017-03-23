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Московский листок

Киллер Вороненкова скончался в больнице

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 14

Киллер Вороненкова скончался в больнице

Убийца экс-депутата Думы Дениса Вороненкова скончался в больнице, передает украинская газета "Вести" со ссылкой на главврача больницы, а также на сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану больницы. "Готовый. Вызывайте начальство", - прокомментировал один из силовиков кончину киллера.

Ранее сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил ранения в грудь и голову. "Убийца ранен в грудь и в голову. Сквозное ранение в голову не позволят проводить с ним следственные действия. Киллер на грани смерти, искусственно поддерживается сердечный ритм", - заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, убийца имел при себе паспорт гражданина Украины. В настоящее время следствие проверяет подлинность документа. "Пока мы не проведем окончательную проверку - он гражданин Украины, когда узнаем окончательно, кто он - тогда сообщим", - сказал он.

По данным правоохранителей, киллер Вороненкова - 1988 года рождения. Он находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Напомним, Денис Вороненков был убит в четверг возле входа в отель "Премьер-палас" в Киеве. По словам начальника главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко, инцидент произошел, когда экс-парламентарий выходил из гостиницы вместе со своей охраной. В этот момент неизвестный в балаклаве открыл огонь из пистолета ТТ, после чего произошла перестрелка с охранником экс-депатута Госдумы. В итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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Следующим будет врач - на вырезанной селезенке подскользнется и наткнется на скальпель... 8 раз.
''Домино, написал 23.03.2017 18:16
Домино, будь веселым,не надо печали''
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(без названия)
стоик699 написал 23.03.2017 18:15
В свое время Луговой стал депутатом за заслуги особые?
Выжил бы тот - стал бы сенатором?
Чапман только влагалищем махала, поэтому выслужилась до только ведущей ТВ?
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(без названия)
Виктор написал 23.03.2017 18:08
Значит бандерлоги грохнули. Нечисто сработал. Охранником киллер был ранен в грудь и в голову, а в больнице отключили системы жизнеобеспечения. Кому нужен живой свидетель? Если бы был москаль, спасли бы.
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А глупо,б было и думать по другому!
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ!". написал 23.03.2017 18:08
Но!
На убивце были надеты краССные тапочки и в кармане паспорт с фотографией жителя Бурятии.
Перед смертью в больничке он успел прошептать:
" Слава фосфоресцирующим беЗпилотникам!"
" Бурятам слава!"
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.03.2017 18:04
НэТ написал 23.03.2017 17:53
Найдены и заказчики и исполнители небесной сотни. Они во власти и в раде. Готовят новый беспредел. Теперь будет не "сотня", а тысячи.
- - - - - - -
Опасаюсь, что тысяча, а то и тысячи уже убиты зондеркомандами.
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.03.2017 18:02
русский9 написал 23.03.2017 17:53
А что, у местных марксистов русский язык считается империалистическим. Они предпочитают революционный английский, раз заменили русское слово "убийца" на английское "киллер".
- - - - - - -
На русском киллер имеет смысл скорее "наемный убийца", то есть - сокращение.
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идеально!
Калькулятор написал 23.03.2017 17:57
как по нотам, лучше, чем с Кеннеди.
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Re:
НэТ написал 23.03.2017 17:53
Найдены и заказчики и исполнители небесной сотни. Они во власти и в раде. Готовят новый беспредел. Теперь будет не "сотня", а тысячи.
Ответить
(без названия)
русский9 написал 23.03.2017 17:53
А что, у местных марксистов русский язык считается империалистическим. Они предпочитают революционный английский, раз заменили русское слово "убийца" на английское "киллер".
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(без названия)
Лихо написал 23.03.2017 17:53
работаете, хохлы. Долго он и не мог прожить. Теперь будут рисовать ему биографию какую хохлам надо, что был агент такой, сякой...
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.03.2017 17:47
На Украине до сих пор не найдены и не наказаны убийцы Небесной сотни. Вот почему неудивительно, что там происходят политические убийства.
.
Предлагаю объявить мораторий на обращение к Украине с просьбой о политическом убежище, до тех пор, пока убийство Небесной сотни не будет раскрыто.
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Все как в песне...замочили ***** ....киллера
Крокодил. написал 23.03.2017 17:45
Везет хохлам, а может и сами грохнули
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(без названия)
Левон Казарян написал 23.03.2017 17:44
""Готовый. Вызывайте начальство", - прокомментировал один из силовиков кончину киллера."
- - - - - - -
Киллеров убивают. Так что нужно искать не киллера, а того, кто убьет киллера.
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Господин Баранов! Наведите, в конце концов ,порядок на Вашем сайте!!!
Это что?! написал 23.03.2017 17:31
Эти два идиота с Украины полностью дезорганизуют его работу! Загадили все ветки. Ладно, "Дмитрий из Запорожья", хоть, и полный идиот, но он редко тут появлятся!
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!
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