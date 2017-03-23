Киллер Вороненкова скончался в больнице

Убийца экс-депутата Думы Дениса Вороненкова скончался в больнице, передает украинская газета "Вести" со ссылкой на главврача больницы, а также на сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану больницы. "Готовый. Вызывайте начальство", - прокомментировал один из силовиков кончину киллера.
Ранее сообщалось, что киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова получил ранения в грудь и голову. "Убийца ранен в грудь и в голову. Сквозное ранение в голову не позволят проводить с ним следственные действия. Киллер на грани смерти, искусственно поддерживается сердечный ритм", - заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, убийца имел при себе паспорт гражданина Украины. В настоящее время следствие проверяет подлинность документа. "Пока мы не проведем окончательную проверку - он гражданин Украины, когда узнаем окончательно, кто он - тогда сообщим", - сказал он.
По данным правоохранителей, киллер Вороненкова - 1988 года рождения. Он находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Напомним, Денис Вороненков был убит в четверг возле входа в отель "Премьер-палас" в Киеве. По словам начальника главного управления МВД в Киеве Андрея Крищенко, инцидент произошел, когда экс-парламентарий выходил из гостиницы вместе со своей охраной. В этот момент неизвестный в балаклаве открыл огонь из пистолета ТТ, после чего произошла перестрелка с охранником экс-депатута Госдумы. В итоге охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу.
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''Домино, написал 23.03.2017 18:16
стоик699 написал 23.03.2017 18:15
Выжил бы тот - стал бы сенатором?
Чапман только влагалищем махала, поэтому выслужилась до только ведущей ТВ?
Виктор написал 23.03.2017 18:08
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ!". написал 23.03.2017 18:08
На убивце были надеты краССные тапочки и в кармане паспорт с фотографией жителя Бурятии.
Перед смертью в больничке он успел прошептать:
" Слава фосфоресцирующим беЗпилотникам!"
" Бурятам слава!"
Левон Казарян написал 23.03.2017 18:04
Найдены и заказчики и исполнители небесной сотни. Они во власти и в раде. Готовят новый беспредел. Теперь будет не "сотня", а тысячи.
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Опасаюсь, что тысяча, а то и тысячи уже убиты зондеркомандами.
Левон Казарян написал 23.03.2017 18:02
А что, у местных марксистов русский язык считается империалистическим. Они предпочитают революционный английский, раз заменили русское слово "убийца" на английское "киллер".
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На русском киллер имеет смысл скорее "наемный убийца", то есть - сокращение.
Калькулятор написал 23.03.2017 17:57
НэТ написал 23.03.2017 17:53
русский9 написал 23.03.2017 17:53
Лихо написал 23.03.2017 17:53
Левон Казарян написал 23.03.2017 17:47
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Предлагаю объявить мораторий на обращение к Украине с просьбой о политическом убежище, до тех пор, пока убийство Небесной сотни не будет раскрыто.
Крокодил. написал 23.03.2017 17:45
Левон Казарян написал 23.03.2017 17:44
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Киллеров убивают. Так что нужно искать не киллера, а того, кто убьет киллера.
Это что?! написал 23.03.2017 17:31
А второй? Что так трудно элиминировать его?
Вы что?-Сами этого не видите??? Трудно посадить за комп удаляльщика постов от этих двух идиотов? Примите же меры, в конце концов!