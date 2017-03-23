Митя-винградарь снова всех перехитрил: и не болел вовсе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ответ на высказанное ему поздравление "с выздоровлением" неожиданно заявил, что не болел. Тем самым глава правительства опровергнул слова президента РФ Владимира Путина о его болезни.

Странная нестыковка обнаружилась в четверг, 22 марта, когда Медведев проводил в Москве встречу с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

Один из участников беседы, директор некоммерческого партнерства "Объединение добросовестных участников рынка перевозок "Эверест" Павел Осеев, видимо, решив продемонстрировать осведомленность о состоянии здоровья премьера, сказал: "Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич". На что Медведев, как сообщает РИА "Новости", ответил коротко: "Да я и не болел".

А между тем на прошлой неделе, 14 марта, на совещании правительства Путин, объясняя отсутствие премьера на заседании, сообщил членам кабмина, что тот заболел гриппом. "Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел", - сказал президент, открывая мероприятие.

В то же время уже через два дня пользователи соцсети Instagram обратили внимание на фото улыбающегося Медведева, позирующего на фоне гор на горнолыжном курорте "Архыз". Снимок появился в аккаунте местной кофейни CofeeBarberry.

Публикация по понятным причинам вызвала шквал ироничных комментариев. "Болеет, но держится", - шутили интернет-пользователи, перефразируя знаменитое напутствие Медведева крымским пенсионерам, ставшее мемом: "Денег нет, но вы держитесь".

Впрочем, руководство кофейни поспешило заверить, что премьер был на курорте с официальным визитом еще до болезни - 10 марта, а заболел уже после отъезда.

Но теперь при сравнении сроков предполагаемой болезни Медведева и с учетом особенностей типичного течения гриппа, а также того, что прошла всего неделя после заявления Путина о его нездоровье, возникает вопрос, по какой причине глава правительства пропустил заседание.

От редакции: Это ж как надо любить своего преемника, чтоб выгорадивать его систематически! Видимо, тут настолько личные узы, что даже прямое хамство со стороны "любимого ученика", словно прогульшика уроков - не меняет отношение "учителя". Ну, вот просто ему, именно ему, который участвовал и в рокировочке президентской, и в штабе по первым выборам самого Путина, и много ещё в чём - ему можно. Остальным нельзя. Иванов вот, тоже вроде друг (которым всё, а остальным закон) - слетел и разжалован в экологи за провинность гораздо меньшую, он-то Совет безопасности не прогуливал на сочинских склонах, попивая глитвейн... Что ж, будем учиться у Мити - любимый ученик это будущий учитель народов. Десталинизатор и стабилизатор. Ну, а на антимедведевский марш 26-го марта по улице Горького, кажется, не выйдет разве что лично Путин, даже системные либералы явятся - это ж кумовство какое-то, клановое государство без признаков какой-либо регламентации. Тут только монархию вводить и впору - иначе не оправдать даже ближайшее прошлое.

Д.Ч.

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