Лондонский теракт осуществили игиловцы

Ответственность за атаку в центре Лондона возле здания парламента Великобритании взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", передает Reuters со ссылкой на агентство боевиков Amaq News Agency.

Сообщивший об этом телеканал Sky News предупредил, что это лишь заявление, которое не обязательно соответствует действительности. Британские власти заявляют, что террорист был исламистом-одиночкой.

В пресс-службе британского правительства Reuters заявили, что личность нападавшего будет раскрыта "так скоро, как только это станет возможным". Между тем британские СМИ сообщили накануне, что его звали Тревор Брукс, исламское имя - Абу Иззадин, он был уроженцем лондонского пригорода Хакни и принял ислам в 1993 году.

В апреле 2007 года его задерживала полиция по обвинениям в финансировании террористических организаций за рубежом, через год его приговорили к тюремному заключению.

Тереза Мэй рассказала, что террорист был известен полиции и контрразведке

Террорист - уроженец Великобритании, находившийся под подозрением контрразведки МИ-5 в вооруженном экстремизме, подтвердила премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая на сессии палаты общин, передает The Independent. Имени террориста она не назвала.

Мэй добавила, что преступник действовал в одиночку под влиянием исламистской идеологии, но нет оснований полагать, что запланированы другие атаки. "Его личность известна полиции и МИ-5, и, когда позволят оперативные обстоятельства, он будет публично назван", - заявила она. Она сообщила, что несколько лет назад этот человек фигурировал в расследовании МИ-5 в связи с вопросами, касающимися вооруженного экстремизма.

"Он был периферийной фигурой, - уточнила премьер-министр. - Это дело отошло в историю, он не был частью текущей деятельности, которой занимается контрразведка".

В своем выступлении Мэй отметила, что Великобритания "не боится" террористов и ответит на угрозу: в частности, по всей стране будут усилены полицейские патрули. Уровень террористической угрозы, однако, повышаться не будет.

Мэй подчеркнула, что террорист был застрелен в 20 метрах от входа в здание парламента. Вчерашний теракт, по ее словам, был попыткой "заставить нашу демократию замолчать", но "мы встречаемся здесь, в старейшем парламенте, потому что знаем, что демократия и ценности, которые с нею связаны, восторжествуют".

Мэй сказала, что при атаке пострадали 12 британцев, трое французских детей, двое румын, четыре человека из Южной Кореи, два грека, а также по одному человеку из Польши, Ирландии, Китая, Италии и США.

Как передает BBC, лидер лейбористов Джереми Корбин описал теракт как "ужасное зверство", передает BBC. Он выразил соболезнования семье и друзьям убитого полицейского Кита Палмера, "который вчера отдал жизнь, защищая общество и нашу демократию", а также тем, кто пострадал в теракте и находится в критическом состоянии.

Теракт в центре Лондона произошел в среду, 22 марта, в 14:40 по местному времени (17:40 по Москве). Автомобиль, за рулем которого находился террорист, сначала наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту.

Затем машина врезалась в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от полученных ранений. Полиция открыла стрельбу и ликвидировала террориста.

В результате нападения погибли трое - 48-летний полицейский Кит Палмер, женщина сорока лет и мужчина лет пятидесяти - и пострадали 40 человек.

Напомним, о том, что активизация террористов в Сирии и за её пределами направлена на срыв межсирийских переговоров, новый раунд которых пройдет в Женеве заявил позавчера министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Относительно попыток боевиков напрягать ситуацию в Сирии путем расширения вооруженных действий, что сопровождается, кстати, возросшим количеством терактов, — у меня нет никаких сомнений, что это рассчитано на то, чтобы сорвать или серьезно осложнить переговоры в Женеве», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров выразил надежду, что на межсирийские переговоры в Женеву приедут все приглашенные, и тогда можно будет выйти на их прямой диалог.

«Рассчитываю, что в Женеву все, кто приглашен, приедут, и что в Женеве состоится деловой разговор с участием всех сирийских сторон», — приводит слова министра «РИА Новости».

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