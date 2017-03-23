В деле Вороненкова появился второй подозреваемый

Правоохранительные органы Украины ведут поиск второго подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", - сказал он.

При этом он отметил, что вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной, чтобы второй участник убийства не был ликвидирован.

По словам Геращенко, сам киллер "просто выполнял заказ" и скорее всего даже не догадывался кто такой Вороненков. "Этому киллеру было все равно, кого убивать", - отметил Геращенко.

Напомним, Денис Вороненков был убит сегодня утром в центре Киева. Злоумышленник расстрелял экс-депутата, самого его ранил охранник. Киллер скончался в больнице, при нем были найдены документы гражданина Украины.