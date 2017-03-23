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Московский листок

Путин решил посмотреть "Последнюю жертву"

Опубликовано 23.03.2017 в разделе комментариев 0

Путин решил посмотреть "Последнюю жертву"

Президент России Владимир Путин приехал в четверг вечером в Государственный академический Малый театр на постановку "Последняя жертва" по пьесе Островского.

Как передает ТАСС, президента встретили генеральный директор театра Тамара Михайлова, художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский. Затем они прошли в зрительский зал.

Отметим, что 19 декабря президент уже пытался посмотреть эту постановку в Малом театре. Но вечером того дня был убит посол России в Турции Андрей Карлов, и Путину пришлось отложит свой визит в театр.

По роковому стечению обстоятельств сегодня в Киеве был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. В этот раз Путин решил не откладывать поездку в театр.

 



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