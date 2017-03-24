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Московский листок

На Торфянке рвануло!

Опубликовано 24.03.2017 автором в разделе комментариев 1

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На Торфянке рвануло!

22 марта в "однушке" на втором этаже девятиэтажного дома по Изумрудной улице (Лосиноостровский район СВАО) что-то очень громко взорвалось, затем возник пожар и сильное задымление, так что многих жильцов пришлось эвакуировать с верхних этажей. Два человека погибли, около двадцати пострадало. Все это еще вчера сообщили СМИ.

Сначала было сказано, что это взорвался бытовой газ, потом специалисты заявили, что газовое оборудование якобы не повреждено, и вообще эпицентр пожара находился не на кухне, а в жилой комнате той самой "однушки", в которой проживал один якобы проблемный товарищ, который, скорее всего, и виноват в случившемся.

И вообще о происшествии говорилось глухо, взрыв на окраине Москвы журналистов заинтересовал мало, куда интересней показался им вчерашний теракт в Лондоне. Про теракт нам рассказывали весь вечер, напирая, пронято, на плохую работу лондонской полиции и другие язвы капитализма.

Ясно, что на фоне красивых планов Темзы и Вестминстерского дворца родным СМИ было не до горящих панельных девятиэтажек, потому они напрочь забыли сообщить некоторые любопытные подробности. Тот, например, факт, что Изумрудная, 40 – это вообще-то в двух шагах от Торфянки. Той самой Торфянки, где уже почти два года местные жители выступают против незаконной застройки своего парка.

А еще ближе к дому номер 40 находится ОВД «Лосинноостровское». То самое, которое уже почти два года защищает незаконных застройщиков от местных жителей, хотя должно бы заниматься профилактикой преступлений. Совершаемых, в том числе, и разными проблемными гражданами.

И уж совсем интересный факт мы выяснили сегодня, поговорив не с пресс-службой полиции, а просто с жителями того злополучного дома. Так вот оказалось, что гражданин, в квартире которого и произошел взрыв и который погиб, вовсе не алкоголик, как вчера рассказали СМИ, а психический больной. Который действительно редко появлялся в квартире, потому что по большей части находился в психиатрическом стационаре. Выписался он оттуда буквально за день до трагедии, но вновь почувствовал себя неважно, о чем вроде бы даже сообщил соседям на предмет «как бы чего не вышло».

Жительница соседней квартиры вызвала полицию (она осталась жива, но ее квартира выгорела полностью), полиция жильца было забрала, но вскоре отпустила. Потому что "оптимизация здравоохранения", да и правоохранения тоже. А на следующий день в его квартире прогремел взрыв, жильцы говорят про газ или бензин или все это вместе. Если не употреблять сильных выражений, это называется «проглядели».

А другая погибшая, говорят, умерла от астмы, надышавшись дымом горящей ядовитой пластмассовой мерзости, которой зачем-то облицовывают наши дома. Вот такая простая бытовая история без всяких там заезжих террористов…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голосуй за Путина а то будет хуже написал 24.03.2017 00:09
Голосуй за Путина и не будет взрывов!
ПУТИН! Партия! Порядок! Стабильность! КрымНАШ!
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