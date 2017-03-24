Вороненкова убил член Нацгвардии, ветеран АТО

При стрелявшем в бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник. Ранее стало известно, что убийца является гражданином Украины.

Этого не может быть!

Это какая-то ошибка!

Должно быть удостоверение майора ФСБ. В крайнем случае - ГРУ.

Я, конечно, первый раз такое слышу, чтоб киллер шел на дело с удостоверением личности. Ну может такая личность...

Вот и Максим Калашников пишет: "А если по делу, то это - общество спектакля. С управляемыми истериями и психическими пандемиями. Сперва Кремль умело учинил истерию, выставив на "Евровидение" певицу-инвалида. Он прекрасно знал, что Киев ее не пустит - и потому окажется по уши в гуано. Весь мир станет толковать по поводу жестокости укрорежима. Забывая обо всем прочем. Общество спектакля и медиакратии, чего уж там. Но тут спектакль, умело запущенный Кремлем, перебивается демонстративным расстрелом перебежчика Вороненкова. Скандал с певицей в инвалидной коляске моментально перебит. Теперь все говорят о жестокой "руке Кремля". О государственном терроре в исполнении РФ.

Общество спектакля, ничего не попишешь. Ради спектакля нужны реальные жертвы.

Вороненков Киеву был полезнее всего именно в роли театральной жертвы. Все, что он мог рассказать, он уже поведал. Ну, напоследок сослужил последнюю службу - в качестве безвинной жертвы кровавой диктатуры с Востока. Просто до банальности. И скучно".

Нет, ни хрена я не согласен с Максимом Калашниковым - не скучно! Очень даже весело, много пальбы и спецэффектов.

А вот когда эта веселуха началась-то? Тогда, когда ранее не причастного к коммунистическому движению коммерсанта с криминальными связями выдвинули в депутаты от КПРФ? И ведь не Зюганов лично выдвинул - весь съезд проголосовал, лучшие из лучших, единогласно. И ведь уже прошли чистки, всех неотроцкистов вычистили, остались одни марксисты-ленинцы зюгановского извода. И вот они - проголосовали. И ничего не имели против, когда Денис, уже будучи депутатом, ездил на разборки, какие-то парикмахерские отжимал с пацанами... Потом эта женитьба на депутатке от "Единой России". Никого, интересно, не смутило, нет?

Все остальное - проистекало из предыдущего, спектакль развивался по законам жанра. А в конце должен быть покойник. Жанр такой.

А.Б.