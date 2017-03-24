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Московский листок

ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают контрсанкции

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ: три четверти россиян поддерживают контрсанкции

Почти три четверти (72%) россиян поддерживают контрсанкционную политику, введенную в ответ на экономические санкции Запада, передает РИА Новости со ссылкой на мартовский соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

При этом социологи отмечают, что число сторонников контрсанкций с момента их введения в 2014 году уменьшилось на 12%.

67% наших сограждан считают, что ответные меры пошли стране на пользу (между тем в 2014 году таких было 80%). "Положительные моменты чаще отмечают респонденты в возрасте 35-44 лет (79%), обучавшиеся в вузах (75%)", - отмечается в исследовании.

"В целом "эффект прилавка и холодильника", бесспорно, вторичен, но, скорее всего, будет постепенно усиливаться. Объект негатива в этой ситуации – продавцы и товаропроизводители, которые используют ситуацию в своих корыстных интересах. Рост цен на отечественные товары всегда вызывает непонимание", - пояснил результаты исследования руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

 



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