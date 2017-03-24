В богоспасаемой Чечне игиловцы атаковали базу Росгвардии

В чеченской станице Наурская группа из шести боевиков ночью в пятницу, 24 марта, попыталась прорваться на территорию части Росгвардии. В завязавшемся бою погибли шесть военнослужащих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной гвардии. Все нападавшие ликвидированы.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сообщили в Росгвардии.

Сообщается, что боевики напали на часть около 02:30 ночи. "Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло", - подчеркнули в ведомстве.

В Росгвардии сообщили, что в настоящее время район, где произошел бой, блокирован, проводятся специальные мероприятия. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа и взрывотехники ФСБ. В Чечню для выяснения всех обстоятельств произошедшего направлена оперативная группа Центрального аппарата войск Нацгвардии.

Первоначально о нападении боевиков ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах республики, затем информацию подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Источник ТАСС сообщал, что боевиков было восемь. Шестерых ликвидировали, еще двое скрылись, сказал собеседник агентства. Однако в НАК позже уточнили, что боевиков было шесть и все они убиты.

"Сегодня ночью около 2:30 группой неизвестных лиц в количестве шести человек совершено вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской республики. В ходе завязавшегося боестолкновения все члены банды были нейтрализованы. У бандитов обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников", - говорилось в сообщении НАК, которое приводило РИА "Новости".

Росгвардия принимает активное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Сообщения о вылазках боевиков в Чечне появляются регулярно. Так, в конце января стало известно о гибели двух полицейских в столкновении с боевиками. Сотрудники полиции попытались остановить подозрительных лиц, приближающихся к их посту, однако те в ответ открыли огонь. От полученных ранений и осколочных травм от взрыва гранаты скончались два стража порядка - сержант Али Муслимханов и сотрудник ППС в Грозном Ислам Яхаджиев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что личности боевиков установлены: это жители города Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев. Все они были уничтожены в ходе спецоперации.

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что в Чечне за одну неделю января задержаны более 60 участников бандподполья, связанных с ИГ*. По данным местных стражей порядка, они были членами ячеек ИГ на территории Курчалоевского и Шалинского районов, в Грозном и ряде других населенных пунктов Чечни.

В интервью телеканалу "Россия 24" Рамзан Кадыров рассказал, что антитерроритическая операция готовилась больше года. Задачей ликвидированной 11 января группы бандитов, по словам одного из задержанных боевиков, было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД, захват танковой части и нападение на поселок Ханкала, сообщил глава Чечни.

Идеологи боевиков выбирали для вербовки молодых людей, чьи отцы и братья каким-то образом были причастны к террористическим группировкам, сказал Кадыров. Он добавил, что большинство задержанных молодых людей - из обеспеченных семей.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что что среди ликвидированных и задержанных боевиков оказались близкие родственники уничтоженного в 2006 году в окрестностях Цоци-Юрта полевого командира Исы Мускиева.

А "Новая газета" писала, что в ходе спецоперации в Курчалоевском районе было задержано более 20 человек. "Достоверно известно о 22 жителях сел Курчалоевского района Цоци-Юрт, Гелдаган, Маиртуп и Курчалой, доставленных в Грозный", говорилось в статье.

Однако, всё же ряды игиловцев в Чечне пополняются...

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