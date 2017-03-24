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Московский листок

Экс-депутата Вороненкова застрелил 28-летний Павел Паршов

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 0

Экс-депутата Вороненкова застрелил 28-летний Павел Паршов

Бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова убил 28-летний Павел Паршов, сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылоцй на собственные источники.

Отмечается, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Ранее сообщалось, что у киллера были обнаружены паспорт гражданина Украины и документы, выданные частью № 3057 Нацгвардии Украины, куда в свое время входили батальон «Донбасс», полк «Азов» и другие формирования. Предположительно, он Паршов участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014—2015 году.

Напомним, Денис Воронеков был убит накануне днём в центре Киева. Преступника ранил охранник экс-депутата. У него были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

 



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