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Московский листок

Сразу шесть бойцов Росгвардии погибли в Чечне

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 0

Сразу шесть бойцов Росгвардии погибли в Чечне

Шесть сотрудников Росгвардии погибли в Чечне, отражая атаку группы боевиков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Национальной гвардии. По данным службы, в пятницу около 02:30 ночи группа вооруженных боевиков попыталась проникнуть на территорию одного из военных городков Национальной гвардии. 

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сказали в Росгвардии.

- Возникает закономерный вопрос, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Когда закончилась вторая война в Чечне? И закончилась ли... Вроде бы красиво восстановили центр Грозного, установили в республике то ли султанат, то ли еще что - понятно, издержки особого положения. Собираются в Аргунском ущелье организовать туристический кластер. А с другой стороны - на военный городок совершается серьезное нападение. То есть даже военные не могут чувствовать себя спокойно, даже на охраняемой территории. И где-то в горах бродят вооруженное формирования, способные проводить достаточно серьезные рейды. Это разве мир? Путин проводит операцию в Сирии, а дома у нас все ли в порядке? Выросло целое поколение чеченцев, которые у себя дома не видели ничего, кроме войны и лжи о том, что войны нет. Две девочки обчистили в Москве Сбербанк на многие миллионы - это тоже дети войны, которой как бы нет. А раз можно лгать о большом, то и остальное все дозволено - есть деньги, значит все доступно. И "золотой" мерседес, и кресло депутата в Думе - не важно, какой ты, важно, сколько "занес" куда следует. И несколько трупов - это тоже плата за лицемерие. Ведь все хорошо! Мы процветаем...

 



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