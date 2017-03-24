Тариф "Платона" подорожает на 25%

Тариф системы взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн "Платон" с 15 апреля будет проиндексирован на 25%, до 1,91 руб. за 1 км пути, а не в два раза, как планировалось ранее, сообщает сайт правительства.

"Это решение принято на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта ", - отмечается в сообщении.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство продлит льготный период работы системы "Платон", отказавшись от двукратного увеличения тарифов в пользу их индексации на 25%. Ранее планировалось, что тариф будет увеличен с 1,53 руб. до 3,06 руб. за 1 км.

В начале февраля правительство анонсировало увеличение тарифов «Платона» в два раза — до 3,06 рубля с 15 апреля.

Ранее сообщалось, что 27 марта российские дальнобойщики намерены провести всероссийскую стачку, на которой будут требовать отмены системы «Платон» и выразят недоверие президенту страны Владимиру Путину.