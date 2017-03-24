Коммунисты и демократы Японии требуют допросить жену премьера

Четыре японских оппозиционных партии, включая Демократическую и Коммунистическую, требуют вызвать супругу японского премьер-министра Синдзо Абэ, Акиэ Абэ, в парламент для дачи показаний из-за подозрений в коррупции. Дело связано с предполагаемой передачей денег главе националистической организации Moritomo Gakuen.

Решение было принято по итогам встречи руководителей партий. Как передает ТАСС, помимо супруги премьера, они также хотят вызвать на допрос губернатора префектуры Осака Итиро Мацуи. В этом регионе базируется организация и там произошел один из попавших в сферу общественного внимания эпизодов: организация за шестую часть рыночной стоимости выкупила государственный земельный участок для строительства новой школы.

В четверг в ходе допроса в парламенте под присягой глава Moritomo Gakuen Ясунори Кагоике заявил, что получил пожертвования от Акиэ. Он сообщил, что супруга главы правительства вручила ему пакет, в котором был миллион иен (около 9 тыс. долларов). По его утверждению, она указала, что деньги передаются "от премьер-министра". Кагоикэ также заявил, что Акиэ предпринимала попытки заставить его замолчать и что он может подтвердить это перепиской по электронной почте.

После этого японское правительство вновь опровергло данные о том, что премьер-министр через свою супругу Акиэ передавал деньги националистам. В пятницу Абэ заявил, что считает необходимым раскрыть всю переписку, поскольку, по его словам, никаких попыток заставить Кагоикэ замолчать не предпринималось.

Скандал вокруг Moritomo Gakuen начался после того, как выяснились детали одной из ее земельных сделок. Причиной шумихи стал участок в городке Тоенака в префектуре Осака. На нем организация собиралась открыть частную начальную школу. Ее планировалось назвать именем премьера, а его жена Акиэ получила пост почетного директора.

От редакции: "Живут же люди!" - так и хочется сказать голосом героя Караченцова из "Человека с бульвара капуцинов". И ведь допросят, точно допросят - ведь парламентская демократия это большая ответственность власти перед депутатами. Нет, мы-то помним, что эту самую демократию в бывшую сугубо монархическую Японию принесли проклятые янки на штыке победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой... Но всё же - какая большая разница, эта малюсенькая Япония, и огромная наша Раша! Тут вот не жена (жене-то Медведева, которой даже вызывающие роскошества бриллиантовые "идут" - давно всё простили "вперёд") премьера, а сам премьер понастроил себе замков по всему миру, виноградарством занялся, чтоб вина марочные производить - вина вообще в большом почёте у нынешних властителей россйиского осколка экс-СССР...

И вот этот самый премьер, который Митяй - совершенно вне каких-либо регламентаций живёт. И Дума, конечно же, не будет его вопрошать насчёт того, откуда всё это великолепие у него взялось в Италии и в других уютных для буржуа местах - ибо парламент у Путина в кармане, а оттуда вякать крайне неудобно. Разве что отдельный Рашкин что-то скажет да принахмурится - но с трибуны Госдуры ничего обижающего Митеньку-преемника не прозвучит, ибо будет покушением на основы конституционного строя. А основы эти - неприкосновенность частной собственности. В том числе и неприкосновенность вербальная, так сказать. Может, поэтому Японии, где всё работает, включая и оппозицию в праламенте - и отходят Южные Курилы? Им-то они нужнее, вот и государь Путин уже решил им всё тихонечко "вернуть", а преемник - гарант таких решений...

Д.Ч.

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