Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Коми получил условный срок за взятки в особо крупном размере

Сыктывкарский городской суд приговорил бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми Михаила Евдокимова к семи годам лишения свободы условно и штрафу в 15,6 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд также постановил конфисковать у Евдокимова саму сумму взятки в размере 7,8 млн. рублей, а также запретил ему занимать определенные должности сроком на пять лет.

По версии следствия, с мая 2011 года по август 2015 года Евдокимов получал от первого заместителя главы республики Алексея Чернова (сейчас находится под следствием) взятки. В общей сложности ему было передано 7,8 млн рублей. В обмен за это Евдокимов сообщал Чернову информацию о ходе и результатах проверок, проводимых Контрольно-счетной палатой, согласовывал с ним возможность направления отчетов о проверках в правоохранительные органы. Кроме того, по указанию Чернова экс-председатель КСП не направил в правоохранительные органы ряд актов и отчетов о результатах проверок.

В ходе расследования Евдокимов признал вину в совершении инкриминируемого преступления и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.