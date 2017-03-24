Минтруд РФ сообщил об увеличении страховой пенсии на 52 рубля

Страховые пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 0,38%, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. "Это автоматически вытекает из закона. Есть закон о бюджете Пенсионного фонда, в нем стоит стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая составляет в итоге 5,8% по отношению к прошлому году. Для этого не надо принимать решения правительства, Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету с тем, чтобы с 1 апреля страховая часть пенсии была проиндексирована еще на плюс 0,38%", - цитирует чиновника РИА Новости.

1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 5,4%, при этом в законе о бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год была заложена индексация по уровню прогнозной инфляции — 5,8%. Таким образом средний размер страховой пенсии составил: по старости — около 13 620 руб.; по инвалидности — около 8 457 руб.; по случаю потери кормильца — около 8 596 руб.

Ранее на этой неделе стало известно, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 1,5% (129 рублей).