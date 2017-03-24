ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку рефинансирования с 10% до 9,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем», - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Напомним, последний раз регулятор снижал ключевую ставку в сентябре 2016 года — до 10%. На предыдущем заседании Банк России оставил ключевую ставку неизменной, отметив, что потенциал для ее снижения в первом полугодии уменьшился.

16 марта президент России Владимир Путин призвал ЦБ не спешить со снижением ставки. По его словам, преждевременное смягчение условий кредитования, о котором просит бизнес, несет риски разгона инфляции и девальвации рубля.