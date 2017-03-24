Сибирский трэш: пьяная жительница Красноярска родила прямо на улице

В Красноярске пьяная женщина родила ребенка прямо на улице на глазах у прохожих, ей помог случайный свидетель, сообщают "Вести-Красноярск". Красноярец Заур Радченко услышал крики с улицы и увидел в окно, что рядом с женщиной на снегу лежит младенец. Вокруг стояли прохожие и ничего не предпринимали.

"Дома собрал пеленки-распашонки и в чем было выскочил сюда. Забыл ножницы - пуповину отрезать надо. Побежал домой, а этим говорю: "Вызовите хотя бы скорую!" Зеваки все стоят, никто не подходит, даже скорую не вызвали", - рассказал Радченко.

Мужчина, отец четверых детей, как оказалось, знал, как принимать роды. Он обрезал пуповину и отнес девочку к себе домой. Затем новорожденную отвезли в красноярский родильный дом N6. Ребенок был переохлажден, но после медицинских процедур его состояние стабилизировалось, отметили врачи. Состояние женщины удовлетворительное.

Ребенок родился в неблагополучной семье, и органы опеки после проведения всех проверок примут решение о его судьбе.

От редакции: Трэшачок, конечно - однако пьяное состояние роженицы нисколько не оправдывает зевак. Хорошо, хоть один нормальный человек нашёлся среди толпы постсоветского биомусора. Вообще, в последнее время дорогие россияне всё чаще ведут себя как свидетели собственной же казни - вроде понимают, что п***ец приходит, но сопротивляться ему нисколько не пытаются. Видимо - такова кара божья за окаянство коммунизма, на сией земле строившегося, да вот остановленного на едва ли не последнем этапе строительства, когда и инфраструктуры было предостаточно, и населения, только вот "горе от совести" случилось к 1991-му, не по лжи жить возжелали экс-советские, россиянства и распада СССР захотели, сперва меньшинством, а потом и большинство ввергнув в социальный регресс... Но отчего не помочь роженице? - вспомните те же фильмы советские "окаянные", в каких только ситуациях рожать ни приходилось, хоть прямо в машине легковой, хоть на стройке, но событие это всё равно оформлялось торжественно...

А тут "трэш-твою-мать" - всё что можно сказать. Такие же остолопы, как сама мамаша, только не пьяные, а от природной дури осоловевшие - в то время, как надо действовать с дикой скоростью ради рождения здорового нового гражданина. Но зачем этот гражданин дорогим россиянам при нынешнем целеполагании на уровне государства? Ещё один конкурент? Нет - капитализм, особенно нынешний, сырьевой, не рад новым гражданам-нахлебникам, которые от лучших, Путиным периодически награждаемых людей России возжелают свои пособия, свою толику отщипнуть! Вот и стоят осоловевшие, а жизнь-то проходит мимо, от них сейчас зависящая жизнь... С каким удовольствием потом революция сметёт всё это! Но только делать её будут совсем другие люди - для этой вот соловой толпы безусловные террористы и богоборцы, анчихристы, необольшевики, государя путина враги заклятые и прочих "государственных институтов"...

Д.Ч.

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